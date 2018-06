Mundial 2018. Portugalia - Hiszpania 3-3. Fatalny błąd sędziego

System VAR miał ustrzec mundial w Rosji przed kontrowersyjnymi decyzjami sędziów, ale już w czwartym meczu mistrzostw wideoweryfikacja nie pomogła Gianluce Rocchiemu. Włoski arbiter kontrowersyjnie uznał bramkę Diego Costy, który chwilę wcześniej zaatakował łokciem Pepe.

Zdjęcie Portugalia - Hiszpania /PAP/EPA /PAP

Kliknij, aby zobaczyć zapis relacji na żywo z meczu Portugalia - Hiszpania

Reklama

Zapis relacji na żywo dla urządzeń mobilnych

Do pierwszej na MŚ poważnej kontrowersji sędziowskiej doszło przy pierwszej bramce Diego Costy. Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem wyskoczył do piłki razem z obrońcą Pepe. Napastnik zaatakował rywala łokciem, uderzając go w okolicę szyi i powodując jego upadek.

Arbiter nie przerwał gry, a Costa przedryblował dwóch obrońców i płaskim strzałem umieścił piłkę w bramce. Sędzia Gianluca Rocchi skonsultował się z osobami obsługującymi system VAR, po czym uznał, że gol został zdobyty prawidłowo. Włoch nie zdecydował się na to, by osobiście obejrzeć powtórkę faulu.

Zdaniem wielu obserwujących arbiter popełnił błąd, nie chcąc nawet sprawdzić sytuacji i polegając jedynie na konsultacji przez mikrofon. Zwłaszcza, że niejeden arbiter sklasyfikowałby zagranie Costy jako faul.

Na temat przegapionego przez sędziego faulu Costy na Pepe zdecydowanie wypowiedział się trener Portugalczyków Fernando Santos:

- Przede wszystkim tam był wyraźny kontakt. To powinno być zweryfikowane jako faul, a gol unieważniony - nie miał wątpliwości doświadczony szkoleniowiec.

WG, MiBi



Portugalia - Hiszpania 3-3 (2-1)

Bramki:



1-0 Cristiano Ronaldo (4. karny)

1-1 Diego Costa (24.)

2-1 Cristiano Ronaldo (44.)

2-2 Diego Costa (55.)

2-3 Nacho Fernandez (58.)

3-3 Cristiano Ronaldo (88. wolny).



Żółta kartka - Portugalia: Bruno Fernandes. Hiszpania: Sergio Busquets.



Sędzia: Gianluca Rocchi (Włochy). Widzów 48 000.



Portugalia: Rui Patricio - Cedric Soares, Pepe, Jose Fonte, Raphael Guerreiro - William Carvalho, Joao Moutinho, Bruno Fernandes (68. Joao Mario), Bernardo Silva (69. Ricardo Quaresma) - Cristiano Ronaldo, Goncalo Guedes (80. Andre Silva).

Hiszpania: David de Gea - Nacho Fernandez, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba - Sergio Busquets, David Silva (86. Lucas Vazquez), Isco, Andres Iniesta (70. Thiago Alcantara), Koke - Diego Costa (77. Iago Aspas).