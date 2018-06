Mundial 2018. Portugalia i Hiszpania walczą o awans

Portugalia i Hiszpania będą walczyć w poniedziałek o awans z grupy B do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Najciekawiej z czterech meczów tego dnia zapowiada się spotkanie Portugalczyków z Iranem.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Iran - Portugalia!

Portugalia w pierwszej kolejce zremisowała z Hiszpanią po emocjonującym meczu 3-3, a następnie skromnie pokonała Maroko 1-0. Wszystkie bramki uzyskał Cristiano Ronaldo. Z kolei Iran najpierw wygrał z Marokiem 1-0, a później uległ Hiszpanii 0-1. To oznacza, że Portugalczykom (a także Hiszpanom) do awansu wystarczy remis.

Selekcjonerem Irańczyków jest Portugalczyk Carlos Queiroz, który prowadził swoich rodaków w latach 1991-1993 oraz 2008-2010. Doskonale zna CR7. To właśnie on uczynił go kapitanem drużyny.

"Portugalia ma znakomity zespół i wybitnego piłkarza, który za każdym razem może wpłynąć na losy meczu. Ten zespół gra perfekcyjnie, ale w życiu jest tak, że nawet kiedy na wszystko są reguły i prawa, zawsze zdarzają się wyjątki. Mam nadzieję, że taki wyjątek przytrafi się Portugalii w meczu z Iranem. Z dotychczasowego przebiegu mistrzostw płynie jedna lekcja: nie ma drużyn niepokonanych" - ocenił Queiroz.

Szkoleniowiec nie ukrywa, że dla niego najlepszym rozwiązaniem byłby awans obu ekip do fazy pucharowej. Ten scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny: wymagałby porażki Hiszpanii z Marokiem.

Oba mecze rozpoczną się o godz. 20 czasu polskiego - Portugalia zagra z Iranem w Sarańsku, a Hiszpania z Marokiem w Kaliningradzie.

Zespoły z grupy B trafią na najlepsze drużyny z grupy A. Już wiadomo, że będą to Rosja i Urugwaj, które o godz. 16 zmierzą się ze sobą w Samarze. O tej samej porze w Wołgogradzie rozpocznie się mecz Arabia Saudyjska - Egipt, dla obu drużyn pożegnalny w mundialu.



Zapraszamy na relację na żywo z meczu Hiszpania - Maroko!



Zdjęcie Cristiano Ronaldo / PAP/EPA