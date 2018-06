​Mundial 2018: Prawie półtora tysiąca kibiców wjechało do Rosji z FAN ID

"W ciągu ostatniej doby przyjechało do Rosji na podstawie dokumentu FAN ID 770 zagranicznych kibiców; łącznie od 4 czerwca wjechało z FAN ID 1491 kibiców - poinformował Aleksiej Ławryszew, kierujący centrum operacyjnym ds. bezpieczeństwa piłkarskiego mundialu.

Wjazd na podstawie dokumentu, nazywanego także "paszportem kibica", który zastępuje wizę, jest możliwy właśnie od 4 czerwca.



Jak podała rosyjska agencja TASS, w jednym przypadku kibic nie został przepuszczony przez granicę. Przyczyną było to, że dokument był podrobiony.



Przypadki odmowy wydania FAN ID były pojedyncze - zapewnił w środę na konferencji prasowej w Moskwie przedstawiciel rosyjskiego ministerstwa ds. rozwoju cyfrowego i łączności Andriej Czernienko. "Paszporty kibica otrzymują wszyscy; odmowy związane są z tym, że ludzie świadomie podają nieprawdziwe dane" - powiedział.



Według Ławryszewa wjazd na podstawie FAN ID przebiega "szybko i komfortowo, nawet szybciej niż na podstawie zwykłej wizy".



Dokument FAN ID daje prawo wielokrotnego wjazdu bez wiz na terytorium Rosji, również tranzytem poprzez Białoruś, w okresie od 4 czerwca do 15 lipca włącznie. Wyjechać z Rosji i Białorusi bez wiz i z tym dokumentem można do 25 lipca włącznie.



Kartę FAN ID muszą zamówić kibice posiadający bilety i wybierający się na mundial do Rosji. Dokument, do którego wyrobienia potrzebny jest paszport, zastępuje wizę, będzie wymagany do wejścia na stadion i pozwoli korzystać z darmowej komunikacji w miastach-gospodarzach turnieju oraz między nimi, choć specjalne miejsca w pociągach należy rezerwować wcześniej.



"Paszport kibica" wydawany jest w formie zalaminowanego formularza i obowiązuje na wszystkich stadionach oraz meczach mundialu. Elektroniczna wersja dokumentu, przesyłana mailem po zatwierdzeniu wniosku, choć po wydrukowaniu zastępuje wizę, to nie pozwala wejść na stadion ani korzystać z darmowej komunikacji.