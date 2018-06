Mundial 2018. Prezenterka TVN24 rzuciła piłkarski świat na kolana

Cristiano Ronaldo wprawił w zachwyt cały świat wspaniałym występem przeciw Hiszpanii, ale sam pewnie nie spodziewał się, że w Polsce większym echem odbije się "występ" prezenterki TVN24 na jego temat.

Nawet małe dziecko wie, co to hat-trick w piłce nożnej i że oznacza trzy gole zdobyte przez jednego zawodnika. Wymyślone w Anglii sformułowanie doprecyzowało, że hat-trick to trzy gole zdobyte przez piłkarza z rzędu, czyli nieprzerywane inną zdobyczą bramkową, na dodatek w jednej połowie.

Tymczasem na antenie TVN 24 z ust prezenterki można było usłyszeć takie zdanie:

"I warto powiedzieć, że dwa z goli w tym meczu, dwa które należały do Cristiano Ronaldo to tak zwane hat-tricki. I dzięki temu Cristiano przeszedł do historii mistrzostw świata, ponieważ okazuje się, że jest najstarszym zawodnikiem w historii, który właśnie wykonał takie zagranie".



Trudno stwierdzić czy zawiniła osoba czytająca bezmyślnie z promptera czy pracownik TVN24, który tego "newsa" przygotował. Wyszło, jak to mawiają Rosjanie, "ni smieszno, ni straszno".



W Portugalii filmik z występem prezenterki powinien być surowo zabroniony. CR7, pod jego wpływem, mógłby umrzeć ze śmiechu.