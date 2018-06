Mundial 2018. Ronaldo jak dobre porto. Czym starszy, tym lepszy

W dwóch meczach jednego mundialu strzelił więcej goli niż w 13 spotkaniach trzech poprzednich. Cristiano Ronaldo w Rosji jest w niespotykanym - jak na jego standardy na światowym czempionacie - sztosie, Portugalię ku drugiej rundzie prowadzi samodzielnie, i to pomimo 33 lat na karku. Reprezentacyjny trener Fernando Santos porównał więc podopiecznego do porto, będącego chlubą kraju wiekowego trunku.

Dwanaście lat temu w Niemczech, osiem w RPA oraz cztery w Brazylii z najważniejszej piłkarskiej imprezy globu Cristiano przywoził po golu. Nie licząc mistrzostw w 2006 roku, gdy w kadrze był wciąż na dorobku, reprezentacyjna koszulka na mundialu kompletnie mu nie leżała. Aż do tego roku i imprezy w Rosji, podczas której to właśnie on stoi za każdą z bramek i punktów zdobytych przez "Seleccao". Najpierw hat trickiem zapewnił remis 3-3 w rywalizacji z Hiszpanią, a później strzelił decydującego gola w wygranym 1-0 starciu z Marokiem.

Na czym polega tajemnica sukcesu pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki? Santos jej co prawda nie zna, cieszy się więc tym, z jak fenomenalnym zawodnikiem przyszło mu grać i gdy go opisuje, to decyduje się na obrazowe komentarze. - Cristiano jest jak dobre porto. Z każdym rokiem staje się coraz lepszy. Poprawił się fizycznie, technicznie, taktycznie. Wie bowiem, jak traktować swoje ciało i w końcu poznał w pełni własne możliwości - selekcjoner mistrzów Europy analizował fenomen najlepszego ze swoich zawodników.

W przypadku lidera drużyny Santos był zachwycony, lecz ją samą podsumował w o wiele mniej przyjemnych słowach. - Nie jestem zadowolony z tego, jak zagraliśmy. To jest mundial, a my mamy dobry zespół, który musi jednak się rozwinąć. Jesteśmy przyzwoici w defensywie, niemniej musimy grać ciągle lepiej. Potrzebujemy zmian na murawie, potrzebujemy większej kontroli nad meczem. Ważne, że mamy cztery punkty, lecz Iran i Hiszpania ciągle mogą podkraść nam awans - przypominał rodakom po spotkaniu z Marokiem.



