Mundial 2018. Ronaldo o Portugalii na mundialu: Bądźmy realistami

Cristiano Ronaldo uważa, że reprezentacja Portugalii nie należy do grona faworytów mistrzostw świata w Rosji, a na jej szanse trzeba patrzeć realistycznie. Mistrzowie Europy zmierzą się z Hiszpanią, Marokiem oraz Iranem w grupie B.

W mistrzostwach Europy Portugalczycy również nie należeli do drużyn, które w pierwszej kolejności wskazywało się do gry w finale, tymczasem to podopieczni Fernando Santosa dwa lata temu wznieśli na koniec Puchar Europy. W dodatku w finale Portugalia musiała radzić sobie bez Ronaldo, który po 25 minutach doznał kontuzji i opuścił boisko.

- Mogę jedynie zagwarantować wielką ambicję nas piłkarzy i sztabu szkoleniowego. Musimy być realistami i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy faworytami, ale w futbolu nic nie jest niemożliwe - powiedział Ronaldo.

- Musimy myśleć z meczu na mecz. Pierwsze spotkanie w grupie będzie wyjątkowo trudne, ale myślę, że z taką drużyną musimy myśleć o wielkich sprawach i jestem pewien, że damy z siebie wszystko - mówił gwiazdor Realu Madryt, mając na myśli otwierające spotkanie przeciwko Hiszpanii 15 czerwca.

- Tak jak na Euro 2016 będziemy walczyć do samego końca z nadzieję, że w futbolu wszystko jest możliwe. Z każdym krokiem będziemy się dowiadywać co nas czeka, a gra w barwach Portugalii to wielki honor. Zobaczymy, co otrzymamy w zamian - podkreślił najskuteczniejszy strzelec w historii portugalskiej kadry, a także rekordzista pod względem występów w drużynie narodowej.

