Mundial 2018. Rosja - Chorwacja 2-2, w karnych 3-4: Spasiba Rossija, do swidania

Nowe złote pokolenie Chorwatów wyrównało osiągnięcie tego legendarnego, które dotarło do półfinału mistrzostw świata w 1998 roku we Francji. Ekipa z Bałkanów ponownie w Rosji awansowała do kolejnej fazy po rzutach karnych. Tym razem okazała się lepsza od gospodarzy turnieju. Ale Luka Modrić wraz z kolegami chce napisać nową historię i zagrać w finale. Ostatnim rywalem na tej drodze będzie Anglia.

Na plus

Niezwykle ambitna postawa Rosjan. Gospodarze turnieju w dogrywce dość szybko i pechowo stracili gola po strzale głową Vidy. Podopieczni Stanisława Czerczesowa nie zrezygnowali do samego końca. Mimo ogromnego zmęczenia doprowadzili do wyrównania pięć minut przez finałem drugiej części dogrywki. Przed mistrzostwami prawie nikt w Rosji nie liczył na tak dobry występ "Sbornej". Tymczasem postawa ludzi byłego trenera m.in. Legii zachwyciła cały piłkarski świat. Grę jego ekipy oglądało się z dużą przyjemnością. Rosjanie zasługują na wielkie brawa.

Na minus

Nikt nie zasługuje. Piłkarze obu drużyn stoczyli heroiczną walkę o półfinał, a ich postawa zasługuje na jeszcze większe uznanie, gdyż zarówno Chorwaci, jak i Rosjanie mieli już przed meczem w nogach 120 minut z meczów 1/8 finału. Ktoś musiał oczywiście przegrać i pewnie sporo błędów piłkarzy (i trenerów) byśmy znaleźli, ale po takiej walce trochę nie mamy do tego serca.

Kontrowersja

Brak piłki przed serią rzutów karnych. Aż trudno nam sobie wyobrazić, jakie myśli musiał mieć Fiodor Smołow. Rosyjski zawodnik rozpoczynał serię "jedenastek". Niestety, musiał bardzo długo czekać, aby oddać strzał. Powód? Na murawie zabrakło piłki. W końcu ona się znalazła, ale widać było, że napastnik Krasnodaru jest już mocno zdekoncentrowany. 28-latek kopnął fatalnie. To był jeden z najgorzej wykonanych rzutów karnych w ostatnich latach. Subaszić miał tak dużo czasu na obronę, że praktycznie zdążył jeszcze wstać i zastopować strzał reprezentanta gospodarzy.

Przełomowy moment

W 60. minucie, po jednym z nielicznych błędów gospodarzy w polu karnym, przed szansą na trafienie do siatki stanął Ivan Periszić, ale chorwacki skrzydłowy trafił w słupek, a piłka poleciała wzdłuż bramki. Prawdopodobnie sytuacja ta zaważyła na tym, że mecz nie zakończył się po podstawowym czasie.



Liczba meczu

4 - Denis Czeryszew strzelił cztery gole na mistrzostwach świata w Rosji. Tylko Oleg Salenko zdobył więcej bramek dla Rosjan w historii mundiali, gdy w 1994 roku trafił do siatki sześciokrotnie na boiskach w Stanach Zjednoczonych.

Nasza opinia

Kiedy sędzia spotkania zagwizdał po 90 minutach i wiadomo było, że dojdzie do dogrywki kamery pokazały Stanisława Czerczesowa. Jego zawodnicy byli wyczerpani i cierpieli przynajmniej od kwadransa, ale selekcjoner "Sbornej" klaskał w ręce i był bardzo zadowolony z tego, że wytrzymali. Nikt nie ukrywał po meczu z Hiszpanią w 1/8 finału, że w rosyjskiej drużynie liczono na rzuty karne, które okazały się szczęśliwe dla gospodarzy. Prawdopodobnie Czerczesowowi również w meczu z Chorwacją chodziło o to, by dotrwać do karnych. I ponownie się udało, choć Chorwaci strzelili w dogrywce gola. Rosjanie nie poddali się, w ostatnim zrywie wyrównali na 2-2. A karne to już kwestia szczęścia i precyzji. Igor Akinfiejew tym razem nie miał szczęścia broniąc strzał Luki Modricia, a precyzja zawiodła Mario Fernandeza. Ostatecznie ekipa z Bałkanów w tej rozgrywce zwyciężyła 4-3. W półfinale na Chorwatów czekają Anglicy. Trudno rozstrzygnąć, kto w tym spotkaniu będzie faworytem. Anglia otrzymała rywala, który ma dwie dogrywki w nogach, co nie będzie prawdopodobnie bez znaczenia.