Mundial 2018. Sampaoli wychwala Messiego

W argentyńskiej kadrze w ostatnim czasie nie działo się dobrze. Zawodnicy mieli zażądać dymisji selekcjonera Jorge Sampaoliego. Ostatecznie tak się nie stało. "Albicelestes" po zwycięstwie 2-1 nad Nigerią wyszli z grupy i nadal mają szanse na mistrzostwo świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Argentyna odwróciła los, Messi podwójnym zbawcą Eurosport

Sytuacja przed wtorkowymi starciami była bardzo ciekawa. Argentyna musiała wygrać z Nigerią, aby zachować szansę na awans. W drugim meczu grupy Islandia nie mogła jednak pokonać Chorwacji. I tak właśnie było. Ekipa z Bałkanów wygrała 2-1.

Reklama

Messi we wtorek w Sankt Petersburgu w końcu strzelił gola na tym mundialu. Wprawdzie Nigeryjczycy wyrównali z rzutu karnego, ale bramka Marcosa Rojo w samej końcówce zapewniła promocję Albicelestes (2-1).

- Messi za każdym razem udowadnia, że jest fantastyczny, przewyższa rywali. Potrzebuje jednak wsparcia kolegów z zespołu. Tylko w taki sposób jest w stanie grać na najwyższym poziomie - stwierdził trener Sampaoli.

- Najważniejszą sprawą u Leo jest jego ludzka strona. Jest niesamowity. On jest osobą, która płacze, cierpi, która jeszcze szczęśliwa, kiedy Argentyna wygrywa. Dla mnie istotne jest to, aby dzielić te emocje. Widziałem go zadowolonego i smutnego. Wielu ludzi mówi, że Leo nie cieszy się z grania dla naszej reprezentacji, ale on przeżywa to wszystko i raduje się tak samo, jak każdy inny piłkarz. To sprawia, że jest jeszcze większym piłkarzem - powiedział Sampaoli.

Argentyna zagra z Francją o ćwierćfinał 30 czerwca w Kazaniu.