Mundial 2018. Santos zapewnia: Nie zależymy tylko od Cristiana Ronalda

O godzinie 20 w Soczi o awans do ćwierćfinału mundialu mistrzowie Europy, a więc Portugalia, zmierzą się z Urugwajem. – To będzie mecz bardzo silnych zespołów. Moja drużyna musi walczyć razem. Jeśli Cristiano Ronaldo grałby sam, to nie zwyciężalibyśmy – powiedział trener ekipy ze Starego Kontynentu, 61-letni Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo podczas tegorocznego mundialu strzelił już cztery gole w trzech spotkaniach. Wiadomo, że to właśnie na niego będą skierowane spojrzenia wszystkich kibiców i ekspertów.

- Zawsze to powtarzam. Każdy wie, że nasza gra zależy od wszystkich zawodników. Mamy jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, ale niech ktoś zapyta mnie także o zawodników z Urugwaju: Luisa Suareza czy Edinsona Cavaniego. W każdym zespole są świetni graczy.

- Moja kadra po prostu musi walczyć razem. Jeśli Ronaldo grałby sam, to byśmy przegrywali. Musimy być silni jako drużyna. Nie można polegać tylko na jednym piłkarzu. Nawet jeśli Ronaldo strzeli trzy gole, to potrzebuje wsparcia pozostałych kolegów. Gdy grają ze sobą tak wyrównane zespoły, to czasem indywidualności decydują. Mam jednak nadzieję, że moja cała drużyna wykona zadanie, a jeśli nie to Ronaldo zrobi różnicę – dodał.

Portugalia zakończyła zmagania w grupie B na drugim miejscu za Hiszpanią. Urugwaj wygrał natomiast grupę A nie tracąc nawet gola. Żadna inna reprezentacja na mundialu nie mogła pochwalić się takim osiągnięciem w pierwszej fazie.

- Urugwaj to Urugwaj. Ich trener Oscar Tabarez pracuje z zespołem od 12 lat. To bardzo doświadczona drużyna z dużą jakością. Znamy i wiemy, jak grają wszyscy zawodnicy. Nie widzimy u nich zbyt wielu słabości. Stanowią jedność. Są mocni, ale mam nadzieję, że udało nam się znaleźć ich gorsze strony.

- To będzie spotkanie dwóch silnych drużyn. Każda zrobi wszystko, aby zwyciężyć. Myślę, że to my wygramy – dodał szkoleniowiec mistrzów Europy.



