Mundial 2018. Saudyjska prasa zszokowana dotkliwą porażką z Rosją

Rozczarowanie i szok dominują w tekstach piątkowych wydań gazet w Arabii Saudyjskiej po meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata, w którym reprezentacja tego kraju przegrała z Rosją 0-5. "Nawet najwięksi pesymiści się tego nie spodziewali" - zaznaczono.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Rosja – Arabia Saudyjska. Piąty gol AFP

"Słaby występ i dotkliwa przegrana" - to tytuł w "Okaz". W dalszym tekście znalazło się odniesienie do koloru strojów, w których wystąpili w czwartek podopieczni Juana Antonio Pizziego. "Nawet najwięksi pesymiści nie spodziewali się tak srogiej porażki zielonych Saudyjczyków" - oceniono.

Reklama

W "Al-Watan" z kolei mowa o bolesnym upadku. Tamtejszy minister sportu Turki al-al-Sheikh tuż po zakończeniu pojedynku w Moskwie zapowiedział, że Arabia Saudyjska chce teraz stworzyć nowe pokolenie piłkarzy. Juniorzy mają być wysyłani na profesjonalne treningi za granicę.

"Biorę pełną odpowiedzialność przed księciem i obywatelami. Musimy to przyznać: taka jest siła obecnej generacji naszych zawodników" - podkreślił.

Powtórzył przy okazji złożoną już w przeszłości krytykę wysokich - jego zdaniem - zarobków, jakie otrzymują w rodzimej lidze futboliści. Według niego zniechęca ich to do wyjazdu za granicę i zbierania doświadczenia w klubach na obczyźnie.

"Mówiłem już, że żaden saudyjski piłkarz nie zasługuje na to, by dostawać więcej niż milion riali (ok. 230 tys. euro - przyp. red.) za sezon. Wówczas zostałem za te słowa mocno zaatakowany. Taka jest jednak rzeczywistość" - zastrzegł al-al-Sheikh.

W sieci i prasie oraz wśród kibiców nie brakuje także odniesień do zachowania obecnego w czwartek na Łużnikach Muhammada ibn Salmana. Książe Arabii Saudyjskiej oglądał spotkanie w loży honorowej w towarzystwie prezydenta Rosji Władimira Putina i szefa FIFA Gianniego Infantino. Fotografowie uwiecznili na zdjęcia nietęgą minę ibn Salmana, a komentatorzy żartowali, iż "zemstą" na Rosji może być próba wpłynięcia na światowe ceny ropy.

W drugim meczu grupy A Egipt zagra w piątek z Urugwajem.





Zdjęcie Książe Muhammad ibn Salman oglądał mecz w towarzystwie prezydenta Rosji Władimira Putina i szefa FIFA Gianniego Infantino / PAP/EPA