Mundial 2018. Selekcjoner Iranu wściekły na "aroganckie" Nike

Carlos Queiroz, selekcjoner reprezentacji Iranu, oczekuje od dostarczyciela sprzętu piłkarskiego amerykańskiej firmy Nike, przeprosin za poinformowanie o tym, że ze względu na sankcje gospodarze, jakie na Iran nałożyły Stany Zjednoczone, nie dostarczy drużynie Iranu butów. W piątek Irańczycy rozpoczynają zmagania w mistrzostwach świata.

„Sankcje Stanów Zjednoczonych oznaczają, że Nike jako firma amerykańska, nie może wyposażyć w buty piłkarskie zawodników drużyny narodowej Iranu” - producent sprzętu sportowego poinformował w oświadczeniu.

- To jest pewnego rodzaju inspiracja dla nas - powiedział Queiroz w rozmowie z telewizją Sky Sports, gdy padło pytanie decyzję amerykańskiej firmy.

- To ostatnie oświadczenie Nike, z mojego punktu widzenia, było niepotrzebne. Wszyscy wiedzą o sankcjach. Powinni teraz przeprosić, bo było to aroganckie i kompletnie absurdalne zachowanie w stosunku do 23 chłopaków - podkreślił.

Irańczycy wystąpią na mistrzostwach świata w Rosji w grupie B. W piątek ich pierwszy mecz z Marokiem. Następnie podopieczni Queiroza zmierzą się z Hiszpanią oraz Portugalią. Portugalski trener, który prowadzi kadrę Iranu od 2011 roku, doprowadził zespół do drugiego mundialu z rzędu.

Cztery lata temu w Brazylii Iran zajął ostatnie miejsce w grupie po remisie z Nigerią oraz porażkach z Argentyną i Bośnią.