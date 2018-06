Mundial 2018. Serbia - Brazylia 0-2: Neymar i spółka pokazali moc

Brazylia, jak na drużynę turniejową przystało, wyraźnie rozkręca się z każdym kolejnym meczem na mundialu. W środę „Canarinhos” po swoim najlepszym występie w Rosji pokonali Serbię 2-0 (1-0). Świetnie tym razem spisał się Neymar, który był siłą napędową większości brazylijskich akcji. Efekt? Pewny awans z pierwszego miejsca w grupie E i perspektywa rywalizacji z Meksykiem w 1/8 finału.

Zdjęcie Neymar (w środku) /Getty Images

Na plus: Neymar

Lider reprezentacji Brazylii w środowy wieczór w Moskwie znakomicie kierował ofensywnymi poczynaniami swojej drużyny. Piłkarz PSG świetnie regulował tempo akcji, wielokrotnie skutecznie dryblował, a przy trafieniu Thiago Silvy z 68. minuty popisał się asystą z rzutu rożnego. Dla serbskich obrońców, którzy bezskutecznie próbowali go upilnować, był zbyt sprytny i dynamiczny. W ostatnich 18 meczach reprezentacji Neymar strzelił 10 goli i zanotował dziewięć asyst. Przy takiej dyspozycji to nie będzie jego ostatnie słowo.

Na minus: Aleksandar Mitrović

Od napastnika, szczególnie w tak ważnych meczach, wymaga się wykorzystywania sytuacji bramkowych. Tymczasem piłkarz, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Fulham miał trzy świetne okazje do strzelenia gola i żadnej z nich nie wykorzystał. Dwie zmarnowane zostały po strzałach głową (w jednym przypadku do bramki niepilnowanej przez Alissona), a we wszystkich sytuacjach znajdował się w okolicach szóstego metra przed brazylijską bramką. Jego nieskuteczność była tym boleśniejsza dla Serbii, że niemal cała jej gra w ofensywie oparta była na poszukiwaniu Mitrovicia w polu karnym rywali.

Liczba meczu:

13 - po raz 13. z rzędu, poczynając od 1970 roku, Brazylia przeszła pierwszą fazę grupową podczas mistrzostw świata.

Naszym zdaniem:

Od początku Serbowie mieli świadomość, że do awansu potrzebować będą zwycięstwa nad Brazylią. Mimo to, nie byli w stanie zdziałać zbyt wiele wobec dobrze dysponowanych piłkarzy trenera Tite. Mladen Krstajić nie stworzył alternatywnego planu na wypadek słabszej gry Mitrovicia i to praktycznie unicestwiło jakiekolwiek nadzieje na „ukąszenie” rywala. Gdyby "Canarinhos" byli skuteczniejsi, odnieśliby dużo wyższe zwycięstwo. Przy prowadzeniu dwoma golami wyraźnie się już rozluźnili, a w kilku sytuacjach kapitalnie interweniował Vladimir Stojković. Dopiero ostatni mecz grupowy pokazał, jak wielki potencjał drzemie w zwycięzcach eliminacji południowoamerykańskich. Z taką grą Neymar i spółka na mundialu w Rosji mogę myśleć o rozegraniu siedmiu meczów.