Mundial 2018. Shinji Okazaki nie zagra na mundialu?

Jak informuje japońska wersja serwisu Yahoo jeszcze przed pierwszym meczem mistrzostw świata z reprezentacją ”Kraju Kwitnącej Wiśni” pożegna się napastnik Shinji Okazaki. Zawodnik doznał kontuzji w meczu sparingowym z Paragwajem i prawdopodobnie nie będzie w stanie wystąpić w żadnym z meczów fazy grupowej.

Ostatni mecz sparingowy reprezentacji Japonii przed mundialem wypadł okazale. Podopieczni Akiry Nishino wygrali 4-2, ale nie skończyło się tylko na dobrych wiadomościach. W 74. minucie boisko musiał opuścić doświadczony napastnik Shinji Okazaki. Jak się okazało zawodnik Leicester City doznał kontuzji łydki.

Okazaki nie pojawił się na żadnym treningu reprezentacji w Rosji i zdaniem japońskiej wersji serwisu Yahoo na pewno nie będzie gotowy do gry w fazie grupowej. Według zasad FIFA federacja może zgłosić nowego zawodnika do 24 godzin przed pierwszym meczem w turnieju. Wszystko wskazuje na to, że Japoński Związek Piłki Nożnej skorzysta z tego zapisu.

Na ten moment największe szanse na zastąpienie 32-letniego Okazakiego ma Takuma Asano. W ubiegłym sezonie zawodnik Arsenalu przebywał na wypożyczeniu w VfB Stuttgart. W drugiej połowie sezonu piłkarz miał problemy z kontuzjami, ale wcześniej zdołał wystąpić w 20 meczach, w których strzelił 2 gole i zanotował 2 asysty. Asano przebywał z kadrą w Rosji i brał udział w treningach.

Japońskie media przypominają, że podobny przypadek spotkał w 2006 Makoto Tanakę. Wówczas zawodnik Jubilo Iwata wyleciał z kadry z powodu urazu dwa dni przed pierwszym meczem. Zastąpił go Teruyuki Moniwa, który został ściągnięty w trybie pilnym z urlopu na Hawajach.

W reprezentacji Japonii Okazaki rozegrał 113 spotkań, w których strzelił 50 goli.

W pierwszym meczu fazy grupowej Japonia zmierzy się z Kolumbią. W ostatniej kolejce na tym etapie mistrzostw świata drużyna z ”Kraju Kwitnącej Wiśni” zagra z Polską.

