Mundial 2018. Stara piłkarska prawda zagrała dla Danii

W drugim meczu grupy D spotkały się dwie stare piłkarskie prawdy. "Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić" pokonała 1:0 "co się odwlecze, to nie uciecze", dzięki czemu z kompletu punktów cieszyli się Duńczycy, przez większość spotkania zdominowani przez reprezentację Peru.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trudny debiut Marciniaka na MŚ. Wideo Eurosport

Rozegrane w Sarańsku spotkanie już po losowaniu ochrzczono mianem spotkania o drugie miejsce w grupie C. Stawkę meczu podkreśliła choćby decyzja szkoleniowca duńskiej reprezentacji, który nie zabrał na mundial powracającego do zdrowia Nicklasa Bendtnera, gdyż ten nie byłby gotowy do gry przeciwko Peruwiańczykom.

Reklama

Eriksen rozczarowywał, ale swoje zrobił

Zarówno przed 59. minutą, jak i po niej bardzo słaby mecz rozgrywał Christian Eriksen. Lider duńskiej kadry nie był w stanie uspokoić gry w środku pola, a stałe fragmenty gry w jego wykonaniu zupełnie nie przypominały tych, do których przyzwyczaił nas z boisk Premier League. W 59. minucie Eriksen pokazał jednak klasę. Pokazał się do gry koledze i po otrzymaniu podania rozpoczął kontratak swojej drużyny. W sytuacji trzech atakujących na trzech obrońców ci drudzy nie zorganizowali się wystarczająco dobrze i po wymierzonym podaniu Eriksena Yussuf Poulsen zmieścił piłkę przy bliższym słupku peruwiańskiej bramki. Tym samym lider duńskiej reprezentacji powiększył swój dorobek z 14 ostatnich spotkań reprezentacji do 17 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej (5 goli i 12 asyst).

Nawałnica Peru zatrzymana przez Schmeichela i obrońców

Zwłaszcza w pierwszym i ostatnim kwadransie meczu Duńczycy praktycznie nie istnieli na boisku. Akcje powracających na mundial po 36 latach Peruwiańczyków napędzał znakomity Andre Carrillo, który na prawym w skrzydle robił wiatrak z Jensa Larsena. W decydującym momencie jednak albo brakowało skuteczności, albo też świetnie interweniował Kasper Schmeichel do spółki ze swoimi środkowymi obrońcami. Peru w całym spotkaniu łącznie oddało 17 strzałów, ale to Dania świętowała wygraną, a także piąte z rzędu czyste konto w oficjalnym meczu w tym roku.

Pamiętacie Simona Zazę?

Trudno go zapomnieć, prawda? Napastnik reprezentacji Włoch w całkiem zabawny sposób zmarnował "jedenastkę" w serii rzutów karnych w ćwierćfinale Euro 2016, co pozwoliło awansować dalej reprezentacji Niemiec. Pomimo dobrej formy w minionym sezonie w Valencii (13 goli) Zaza nie miał szans pojawić się w Rosji, gdyż "Squadra Azzurra" odpadła w barażach ze Szwecją. W sobotni wieczór swojego "wewnętrznego Zazę" uwolnił jednak Christian Cueva, który w doliczonym czasie pierwszej części gry nawiązał do wyczynu włoskiego snajpera. Uwagę zwraca też fakt, że była to już czwarta "jedenastka" podyktowana w sobotę. Od 1966 roku tylko jednego dnia było ich więcej (aż sześć odgwizdano 24 czerwca 1998 roku), a przed nami jeszcze przecież spotkanie Chorwacji z Nigerią.

Co dalej?

Nie była to łatwa sobota dla reprezentacji Franci i Danii, ale ostatecznie europejski duet usadowił się na czele grupy C. Bardzo trudno wyobrazić sobie splot okoliczności i wyników, który pozbawiłby teraz ich awansu do 1/8 mundialu. Zaplanowany na 21 czerwca mecz Peruwiańczyków z reprezentacją "Trójkolorowych" powinien sprawić jednak sporo frajdy kibicom.

Wojciech Malinowski