Mundial 2018. Szwajcaria - Kostaryka 2-2

Szwajcaria w 1/8 finału mundialu w Rosji! Po emocjonującym spotkaniu w Niżnym Nowogrodzie Helweci zremisowali 2-2 z Kostaryką, co wystarczyło im do awansu z drugiego miejsca w grupie E za Brazylią. Szwajcarzy w kolejnej rundzie zmierzą się ze Szwecją, ale za kartki wypadło im dwóch kluczowych piłkarzy.

Przed meczem Szwajcarzy jedno wiedzieli na pewno - do wyjścia z grupy wystarczy im remis. Kostaryka grała już tylko "o honor" i tak sobie wzięła do serca to hasło, że już po dziesięciu minutach mogła prowadzić i to wyżej niż jedną bramką.

Na początku spotkania grający o awans Helweci pozwolili się kompletnie zdominować rywalom. Do pierwszego składu wreszcie załapał się napastnik Joel Campbell i gra ofensywna Kostaryki wyglądała imponująco.

Bramkarz Szwajcarów Yann Sommer musiał zwijać się jak w ukropie. W szóstej minucie obronił mocny strzał Campbella, a sekundy później z wielkim trudem sparował na słupek piłkę po uderzeniu głową Celso Borgesa.

Daniel Colindres najpierw strzelał z dystansu tuż nad bramką Sommera, a w 10. minucie kapitalnie uderzył z lewej strony, ale nie miał szczęścia, bo piłka trafiła w poprzeczkę. 10 minut później szwajcarskiego bramkarza sprawdził jeszcze Bryan Oviedo.

Ekipa z Europy przeważała wyraźnie tylko w posiadaniu piłki (68-32 proc.), ale w 31. minucie boleśnie skarciła nieskutecznego rywala. Stephan Lichtsteiner dośrodkował z prawej strony, Breel Embolo zgrał głową, a Blerim Dzemaili uderzył nie do obrony z kilku metrów, niemal rozrywając siatkę!

Po tym golu Szwajcaria przez chwilę była liderem grupy E, ale szybko powróciła na drugie miejsce, gdy Brazylia objęła prowadzenie w meczu z Serbią.

W ostatnim kwadransie pierwszej połowy Szwajcarii odzyskali kontrolę nad grą, a przeciwnicy nie byli już tak groźni przed bramką Sommera.

Po rozpoczęciu drugiej połowy Kostarykańczycy znów co rusz próbowali zaskoczyć Sommera, lecz Campbell i Oviedo strzelali niecelnie. W odpowiedzi potężnie nad bramką Keylora Navasa kropnął z 25 metrów Ricardo Rodriguez.

Do 56. minuty ostatniego meczu grupowego Kostaryka pozostawała bez gola na mundialu w Rosji. Wtedy to, po rzucie rożnym, Kendall Waston wygrał walkę o pozycję na piątym metrze z Manuelem Akanjim i uderzeniem głową wyrównał.

W 78. minucie Szwajcarzy mogli odzyskać prowadzenie, ale, wprowadzony chwilę wcześniej, Josip Drmić, główkował w słupek po akcji prawą stroną Embolo. Szwajcarzy wiedzieli już w tym momencie, że Brazylia prowadzi 2-0 z Serbią i najpewniej awansują, nawet przy porażce z Kostaryką.

10 minut później Drmić był już bardziej precyzyjny i płaskim strzałem w róg z kilkunastu metrów dał swojej drużynie prowadzenie.

W końcówce spotkania sędzia dwukrotnie dyktował rzut karny dla Kostaryki. Pierwszego odwołał po wideoweryfikacji, gdyż jeden z piłkarzy był na spalonym. Po chwili wskazał na "wapno", gdy faulowany był Campbell. Wynik meczu na 2-2 ustalił Bryan Ruiz. Co prawda trafił w poprzeczkę, ale odbita od głowy Sommera piłka wpadła do siatki i właściwie to on okazał się strzelcem gola, tyle że samobójczego.



Szwajcaria awansowała do 1/8 finału, ale na mecz ze Szwecją straciła pół obrony. Za żółte kartki pauzować będą Lichtsteiner i Fabian Schaer.

Szwajcaria - Kostaryka 2-2 (1-0)

Bramki: 1-0 Blerim Dzemaili (31.), 1-1 Kendall Waston (56.), 2-1 Josip Drmić (88.), 2-2 Yann Sommer (90+3-samobójcza).

Żółte kartki - Szwajcaria: Stephan Lichtsteiner, Denis Zakaria, Fabian Schaer. Kostaryka: Cristian Gamboa, Joel Campbell, Kendall Waston.

Sędzia: Clement Turpin (Francja). Widzów 43 319.

Szwajcaria: Yann Sommer - Stephan Lichtsteiner, Fabian Schaer, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Xherdan Shaqiri (81. Michael Lang), Valon Behrami (60. Denis Zakaria), Blerim Dżemaili, Granit Xhaka, Breel Embolo - Mario Gavranovic (69. Josip Drmic).

Kostaryka: Keylor Navas - Cristian Gamboa (90+3. Ian Smith), Johnny Acosta, Giancarlo Gonzalez, Kendall Waston, Bryan Oviedo - Daniel Colindres (81. Rodney Wallace), Celso Borges, David Guzman (90+1. Randall Azofeifa), Bryan Ruiz - Joel Campbell.



