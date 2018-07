Mundial 2018. Szwajcarzy policzyli, ile trwały "rolady" Neymara od początku MŚ

W końcu ktoś rozliczył Neymara z minut, które kradnie na boisku przesadnymi reakcjami po faulach. Według szwajcarskiej telewizji RTS wszystkie "rolady" (les roulades) Brazylijczyka od początku mistrzostw świata trwały już 13 minut i 50 sekund. Szansa na podkręcenie tego wyniku już dziś (20.00) w ćwierćfinale z Belgią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Błysk Neymara, szalona pogoń Belgów. Wideo Eurosport

Dużo więcej niż o dwóch bramkach Neymara na razie na mundialu mówi się o jego komicznych reakcjach, po tym jak zostanie sfaulowany. "Rolki" napastnika Paris Saint-Germain stały się przedmiotem żartów kibiców na całym świecie.



Reklama

Potencjał w turlaniu Neymara dostrzegło KFC z Republiki Południowej Afryki, które w jednej z reklam sparodiowało Brazylijczyka. W spocie piłkarz z numerem 11 na plecach zostaje sfaulowany, po czym zaczyna się turlać - począwszy od boiska, przez całe miasto, a skończywszy na jednej z restauracji, gdzie szybko odzyskuje siły, prezentując szeroki uśmiech.

Do żartów nie było selekcjonerowi Meksykanów Juanowi Carlosowi Osorio, który po przegranym 0-2 meczu w 1/8 finału zaatakował werbalnie lidera Brazylijczyków. - To dla mnie żenada, że jeden piłkarz może zabrać tyle czasu - gorączkował się opiekun "El Tri", nawiązując do reakcji Neymara po faulu Layuna.

Telewizja RTS podeszła do sprawy rzetelnie i za selekcjonerem Meksykanów postanowiła podliczyć dotychczasowe cyrkowe wyczyny Neymara na tym mundialu.

Szwajcarom wyszło na to, że Neymar cierpiał na tych mistrzostwach już 13 minut i 50 sekund. Rekord pobił we wspomnianym meczu z Meksykiem, gdzie uzbierało się pięć minut i 29 sekund. Tylko po starciu z Layunem dochodził do siebie dwie minuty.

RTS podkreśla, że choć jest najczęściej faulowanym zawodnikiem na tych mistrzostwach, Neymar ma wyraźną tendencję do dodawania czegoś od siebie, a niekiedy wręcz symulowania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Świetne humory w obozie Brazylijczyków. Wideo Eurosport