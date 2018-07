Mundial 2018. Szwecja - Anglia 0-2. Beckham wygrał śmieszny zakład z Ibrahimoviciem

Anglia pokonała w sobotę w Samarze 2-0 Szwecję w ćwierćfinale mundialu. To oznacza, że były gwiazdor ekipy Trzech Koron Zlatan Ibrahimović przegrał zakład z byłym asem Trzech Lwów David Beckhamem. Teraz szwedzki napastnik LA Galaxy będzie musiał pojawić się na stadionie w Londynie.

Ibrahimović i Beckham kilka lat temu występowali razem w Paris Saint-Germain. To było w sezonie 2012/2013. Po nim Anglik zakończył karierę. Teraz Szwed zaprosił byłego kolegi do podjęcia wyzwania.

- Jeśli Anglia pokona Szwecję, to zaproszę cię na kolację w dowolnie wybranym regionie świata. Jeśli to jednak Szwecja wygra, to ty kupisz mi wszystko, co będę chciał w sklepie IKEA - napisał na Twitterze Ibrahimović.

Beckham, który teraz także mieszka w Los Angeles, szybko odpowiedział.

- W razie wygranej Szwecji zabiorę cię do IKEA i kupię ci wszystko, co będziesz potrzebował do swojego nowego domu w Los Angeles. Jeśli jednak moja reprezentacja zwycięży, to ty pojawisz się na stadionie Wembley w koszulce reprezentacji Anglii, a w przerwie będziesz się cieszył jedząc rybę i frytki.



Zakład z uśmiechem potwierdził nawet nowy klub Zlatana, a więc LA Galaxy. Ibrahimović będzie mógł pojawić się na meczu półfinalistów mundialu jesienią przy okazji rozgrywek Ligi Narodów.

Krzysztof Srogosz

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović (z lewej) i David Beckham w barwach PSG / Getty Images