Mundial 2018. Szwecja - Anglia 0-2. Piłka nożna wraca do domu

Drugi raz w mistrzostwach świata w Rosji Harry Kane nie strzelił żadnego gola, ale nie przeszkodziło to Anglikom w pewnym pokonaniu Szwecji. Wyspiarze zwyciężyli 2-0 i trzeci raz w historii znaleźli się w najlepszej czwórce mundialu. Dzięki trafieniom Harry'ego Maguire'a i Dele Allego angielscy piłkarze coraz głośniej mogą mówić, że piłka nożna wraca do domu.

Na plus

Jordan Pickford podczas dwóch pierwszych spotkań mistrzostw świata w Rosji nie obronił ani jednego strzału, ale nie specjalnie się tym przejął, stając się z obiektu drwin jednym z bohaterów meczu z Kolumbią. Jego obronione rzuty karne na pewno przejdą do historii angielskiej piłki nożnej, a na słowa uznania zasłużył także w starciu ze Szwedami. Rywale oddali trzy strzały w światło bramki i przy każdym z nich 24-latek musiał się sporo napracować. Problemów nie stanowiły dla niego piłki przemieszczające się w pobliżu murawy, jak też spadające tuż pod poprzeczką. Jego pewność siebie udzieliła się blokowi defensywy i pierwszy raz na mundialu w Rosji Anglicy nie stracili gola.

Emil Forsberg miał być motorem napędowym Szwedów w starciu z Anglią, ale jego bezproduktywność podczas całej imprezy najlepiej ilustruje reakcja trenera Janne Anderssona, który zdecydował się zmienić 26-letniego pomocnika już w 65. minucie. Skandynawowie przegrywali wówczas 0-2 a gracz RB Lipsk nie ustrzegł się także błędów w defensywie. To nad spóźnionym Forsbergiem przeskoczył Harry Maguire strzelając gola na 1-0. Tajemnicą poliszynela pozostaje fakt, dlaczego mierzący 179 cm Forsberg krył wyższego o 15 cm obrońcę Anglików. Słaby występ z Wyspiarzami nie zraził dyrektora sportowego AS Roma Monchiego, który nadal chce sprowadzić Szweda do Wiecznego Miasta.



Kontrowersja:

W 26. minucie Marcus Berg wybiegł zza pleców obrońców i popędził w kierunku bramki. Był bliski znalezienia się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale Bjorn Kuipers po konsultacji z arbitrem liniowym przerwał grę i wskazał spalonego. Powtórki telewizyjne wykazały, że napastnik Szwedów nie przekroczył przepisów i w momencie podania znajdował się dalej od bramki niż defensorzy. Od akcji bramkowej do gola daleka droga, ale gracze z Północnej Europy lepszych okazji w pierwszej połowie nie mieli.

Liczba meczu:

3 – Anglia nazywana jest ojczyzną futbolu, ale w najlepszej czwórce mistrzostw świata znalazła się dopiero trzeci raz w historii. W 1966 roku grając w roli gospodarza wygrała mundial, zaś w 1990 roku zajęła czwarte miejsce.

Naszym zdaniem:

Po latach rozczarowań angielscy kibicie nie wywierali na drugim najmłodszym zespole mundialu wielkiej presji, tymczasem "Synowie Albionu" rozwijają się z każdym meczem i dotarli do najlepszej czwórki turnieju, odnosząc pewne zwycięstwo nad Szwedami. W kilku fragmentach spotkania Anglicy zdominowali wręcz rywali, zamykając Skandynawów pod polem karnym. Dobrze współpracowała ze sobą linii pomocy, umiejętnie dostarczając piłki z bocznych sektorów boiska w pole karne bądź odpowiednio asekurując obrońców. Uwagę szwedzkich defensorów skupił na sobie najlepszy strzelec turnieju Harry Kane, ale korzystali na tym inni. Szybki Raheem Stering miał przynajmniej dwie wyśmienite sytuacje i gdyby je wykorzystał, Anglicy krótko po wznowieniu drugiej połowy mogliby zacząć świętować awans do najlepszej czwórki.