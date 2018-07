Mundial 2018. Szwecja - Anglia 0-2 w ćwierćfinale

28 lat czekali angielscy kibice na awans swojej reprezentacji do półfinału mundialu. W końcu udało się to młodej ekipie Garetha Southgate'a. W ćwierćfinale w Samarze Anglicy pokonali 2-0 Szwedów i wkroczyli do strefy medalowej mistrzostw świata w Rosji.

Po starciu Szwedów z Anglikami trudno było spodziewać się imponującego tempa, choćby takiego, jakie zaprezentowali dzień wcześniej Brazylijczycy i Belgowie. Zapowiadało się cierpliwe wyczekiwanie z obu stron na dogodną okazję, by ukąsić rywala. Tak też wyglądała pierwsza połowa sobotniego spotkania. Zwłaszcza Szwedzi nie imponują przecież w ataku, ale popisują się solidną defensywą. W trzech z czterech poprzednich spotkań nie stracili gola.

Anglicy wyszli na mecz identyczną jedenastką jak w 1/8 finału przeciwko Kolumbijczykom. Szwedzi dokonali dwóch zmian w porównaniu z wygranym meczem ze Szwajcarią. Za kartki zabrakło prawego obrońcy Mikaela Lustiga, którego miejsce zajął Emil Krafth. W środku pola Sebastian Larsson wskoczył na miejsce Gustava Svenssona.

W bilansie dotychczasowych spotkań Anglii ze Szwecją był idealny remis. Także dwa mecze między tymi drużynami na mundialach kończyły się wynikiem nierozstrzygniętym. Początkowe fragmenty pojedynku w Samarze toczone były w spacerowym tempie, a żadna z drużyn nie zamierzała rzucać się do ataku, ani narażać na kontrę.

W siódmej minucie nie popisał się Krafth, gdy łatwo stracił piłkę, ale Dele Alli niedokładnie podał w kierunku supersnajpera Harry'ego Kane-a. Kilka minut później Viktor Claesson próbował szczęścia z dystansu, lecz uderzył nad bramką Jordana Pickforda.

W 20. minucie Anglicy, którzy w komplecie reprezentują rodzimą ligę, pierwszy raz poważnie zagrozili bramce Robina Olsena. Kane minimalnie przestrzelił z 18 metrów po akcji Raheema Sterlinga.

Dłuższa chwila przewagi Anglików przyniosła im bramkę w 31. minucie. Po rzucie rożnym Ashleya Younga, Harry Maguire urwał się obrońcom i popisał się mocną główką. Obrońca Leicester City w 10. występie w reprezentacji zdobył pierwszą bramkę. Lepszego spotkania na premierowego gola nie mógł sobie wybrać.

W końcówce swoje pięć minut miał Sterling, obsługiwany długimi podaniami w pole karne. Najpierw sędzia słusznie, choć z dużym opóźnieniem, dopatrzył się spalonego Anglika. Chwilę później, po długiej piłce od Jordana Hendersona, Sterling przegrał pojedynek z Olsenem. Co prawda znów dopadł do piłki, ale nie wiedział, co z nią zrobić. W końcu próbował sam skończyć akcję, lecz został zablokowany. Do przerwy 1-0 dla Anglii.

Szwedzi zaczęli drugą połowę od mocnego uderzenia. Z lewej strony dośrodkował Ludwig Augustinsson, a Marcus Berg efektownie główkował. Pickford jednak kapitalną paradą, nie pierwszą na tym mundialu, uratował angielski zespół.

W kolejnych minutach to jednak Anglicy mocno przycisnęli i jeszcze przed upływem godziny gry prowadzili 2-0. Jesse Lingard wrzucił miękką piłkę przed bramkę. Alli wyskoczył zza obrońców i uderzeniem głową nie dał szans Olsenowi.

Po chwilę Pickford znów musiał ratować "Synów Albionu". Berg idealnie wyłożył piłkę, a Claesson uderzył płasko z kilkunastu metrów. Młody angielski bramkarz dobrze jednak zna już swój fach. Pokazał to też kilka minut później, przenosząc nad poprzeczką piłkę po strzale Berga.

Podopieczni Southgate'a jeszcze kilka razy zagrozili bramce Olsena, ale więcej bramek nie było. Kibice z Wysp mogli po raz kolejny odśpiewać hymn i skoczyć sobie w objęcia, ciesząc się największym sukcesem od mundialu 1990 roku we Włoszech, gdzie Anglicy zajęli czwarte miejsce.

11 lipca w półfinale Anglia zagra z Rosją lub Chorwacją.

Szwecja - Anglia 0-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Harry Maguire (31.), 0-2 Dele Alli (59.)

Żółte kartki - Szwecja: John Guidetti, Sebastian Larsson. Anglia: Harry Maguire.

Sędzia: Bjoern Kuipers (Holandia). Widzów 39 991.

Szwecja: Robin Olsen - Emil Krafth (85. Pontus Jansson), Victor Lindeloef, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - Victor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg (65. Martin Olsson) - Marcus Berg, Ola Toivonen (65. John Guidetti).

Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier, Dele Alli (77. Fabian Delph), Jordan Henderson (85. Eric Dier), Jesse Lingard, Ashley Young - Raheem Sterling (90+1. Marcus Rashford), Harry Kane.



