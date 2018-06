Mundial 2018. Szwedzi wzięli przykład ze starych, dobrych Niemców

Szwecja rozbiła Meksyk 3-0 (0-0), ale łzy radości polały się po obu stronach. Zimny prysznic przyda się południowcom przed 1/8 finału, gdzie już nie będą mogli liczyć na pomoc z zewnątrz.

Na plus:

"Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe" - mawiał nieodżałowany Kazimierz Górski, ale trudno było się spodziewać aż tak dramatycznego rozstrzygnięcia w grupie F. Dwumecz trzymał w napięciu do ostatniej sekundy. Pod względem ładunku emocjonalnego przebił chyba nawet ostatnią kolejkę w grupie B z Hiszpanią i Portugalią.

Na minus:

Meksyk wygrał dwa pierwsze mecze, ale gdyby nie cudowne zrządzenie losu w Kazaniu, gdzie Niemcy sensacyjnie przegrali z outsiderem grupy, odpadłby z mistrzostw. W 1/8 finału na takie rozprężenie nie będzie mógł już sobie pozwolić, bo będzie zależny tylko od siebie.

Przełomowy moment:

Szwedzi gładko pokonali Meksyk, ale worek z bramkami rozwiązali przypadkiem. W 50. minucie Viktor Claesson nie trafił czysto w piłkę, z czego wyszła spektakularna asysta. Claesson początkowo rozłożył ręce w geście bezradności, ale szybko zacisnął je w geście triumfu, po tym jak dar od niebios wykorzystał Ludwig Augustinsson.

Kontrowersja:

Po końcowym gwizdku selekcjoner Szwecji Janne Andersson pękał z dumy, ale w 28. minucie, kiedy jeszcze były wielkie nerwy, to zagotował się ze złości. Przy wyprowadzaniu piłki Javier Hernandez w swoim polu karnym dotknął piłki ręką. Arbiter główny Nestor Pitana zdecydowanie nakazał grać dalej, ale po sygnale z wozu przerwał grę i pognał obejrzeć powtórki. Ale Pitana dobrze widział tę sytuację, więc po wideoweryfikacji podtrzymał dyskusyjną decyzję. Czy był karny, czy nie, Szwedzi w środę poradzili sobie bez VAR-u.

Liczba meczu:

7 - Kuriozalny samobój (ręką!) Edsona Alvareza był już siódmym na tych mistrzostwach świata. Na żadnym mundialu nie padło tyle bramek samobójczych ile w Rosji. Samobój umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji najlepszych strzelców. Drugi Harry Kane w dwóch meczach strzelił pięć goli, a przeciwko Belgii selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate ma dać mu odpocząć.

Naszym zdaniem:

W pierwszej kolejce w grupie Szwedzi wymęczyli zwycięstwo z Koreą Południową, w drugiej w doliczonym czasie przegrali z mistrzami świata, więc przed meczem o wszystko byli poza fazą pucharową. Grali jednak do końca, z czego do środy słynęli Niemcy.

