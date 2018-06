Mundial 2018: Szwedzi zadowoleni z wyboru polskich sędziów na mecz z Niemcami

Szwecja przyjęła z dużym zadowoleniem wybór polskiego zespołu sędziowskiego na jej mecz z Niemcami 23 czerwca w Soczi podczas piłkarskich mistrzostw świata.

Zdjęcie Szymon Marciniak /Getty Images Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018. Thomas Mueller: Wyglądamy tylko tego co przed nami. Wideo Eurosport

Zdaniem mediów Szymon Marciniak to bardzo doświadczony sędzia, który w dodatku był arbitrem meczu finałowego mistrzostw Europy U21, które wygrały Trzy Korony i razem z sędziami liniowymi Pawłem Sokolnickim i Tomaszem Listkiewiczem będą gwarantami solidnego sędziowania.



Dziennik "Aftonbladet" ocenił, że Szymon Marciniak pokazał już raz bardzo dobre sędziowanie na tym mundialu w meczu Islandia - Argentyna: poza tym sędziował trzy mecze podczas Euro 2016 oraz spotkania w Lidze Mistrzów i Lidze Europy.



"Część naszej drużyny, a zwłaszcza John Gudetti, Ludvig Augustinsson i Victor Nilsson Lindeloef, może też być zadowolona z ponownego spotkania z tak dobrym arbitrem, ponieważ to on prowadził mecz Portugalia - Szwecja podczas młodzieżowych ME w Czechach w 2015 roku. Spotkanie to zakończyło się zwycięstwem Szwecji po rzutach karnych 4-3. Wtedy też byliśmy zadowoleni z solidnej pracy polskiego arbitra" - napisał "Aftonbladet".



Dziennik "Svenska Dagbladet" ocenił z kolei, że "szwedzki mecz będzie prowadził jeden z najlepszych sędziów świata".