Mundial 2018. Tak pomysłowi kibice z Kolumbii wnieśli wódkę na stadion

Piłkarze kolumbijscy spisali się nadzwyczaj słabo w pierwszym meczu z Japonią (1-2), ale teraz wychodzą na jaw inne fakty związane z tym spotkaniem. Znacznie większą inspiracją wykazali się ich kibice, którzy przemycili na stadion... wódkę.

Atmosfera na stadionie niekoniecznie skłaniała do dobrego nastroju, bo podopieczni Jose Pekermana nadzwyczaj łatwo dali się ograć rywalom, ale niektórzy sympatycy "Los Cafeteros" mało się tym przejmowali. W trakcie meczu kilkakrotnie raczyli się alkoholem, mimo że podczas mistrzostw świata są zaostrzone reguły i nie zawsze można kupić nawet piwo.



Najciekawsze jednak jest to, w jaki sposób Kolumbijczycy przemycili alkohol na stadion. Zrobili to niezwykle oryginalnie, w specjalnie przygotowanych do tego... lornetkach. Po ich odkręceniu można było spokojnie polewać.

Czy w niedzielę w Kazaniu wykorzystają podobny patent w czasie meczu z Polską?

RP, Rosja