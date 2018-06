Mundial 2018. Tim Cahill o krok od rekordu Pelego, Seelera i Klosego

Australijczyk Tim Cahill zdobył przynajmniej jednego gola na poprzednich trzech turniejach o mistrzostwo świata. Jeśli dokona tego także w rozpoczętym w czwartek mundialu w Rosji, dołączy do takich piłkarzy jak Brazylijczyk Pele oraz Niemcy Uwe Seeler i Miroslav Klose.

"To znaczy dla mnie naprawdę dużo. Każde dziecko marzy o czymś takim. Z ogromną satysfakcją jako Australijczyk dołączyłbym do takich sław futbolu" - powiedział 38-letni napastnik, który wraz z drużyną narodową w bazie w Kazaniu przygotowuje się do sobotniego spotkania grupy C z Francją.

Cahill, który w reprezentacji Australii rozegrał 106 meczów, nie ma miejsca w wyjściowym składzie u obecnego selekcjonera Holendra Berta van Marwijka. Jest jednak pewien, że może pomóc drużynie wchodząc z ławki rezerwowych.

Urodzony w Opolu Klose, który zakończył już karierę, wpisywał się na listę strzelców w każdym mundialu między 2002 a 2014 rokiem. Łącznie ma 16 bramek w MŚ i jest pod tym względem pierwszy w klasyfikacji wszech czasów. Pele i Seeler strzelali gole w każdym z turniejów w latach 1958-1970.