Mundial 2018. Trener Iranu: Potrzebujemy zagrać najlepszy mecz w historii

Trener piłkarzy Iranu Carlos Queiroz przyznał, że aby jego zespół mógł się w środę pokusić o dobry wynik z Hiszpanią w mistrzostwach świata, musiałby "zagrać najlepszy mecz w historii". "Dla nas już zmierzyć się z takim rywalem to wielki zaszczyt" - przyznał.

"Musimy się wspiąć na wyżyny, zagrać na maksimum możliwości. Inaczej będzie nam bardzo trudno o korzystny rezultat" - powiedział Portugalczyk na konferencji prasowej w Kazaniu.

Iran rozpoczął mundial w Rosji od zwycięstwa nad Marokiem dzięki samobójczej bramce w doliczonym przez arbitra czasie gry. Hiszpania z kolei zremisowała z Portugalią 3:3.

"To nie zmienia układu sił przed naszym pojedynkiem. Hiszpania wciąż jest jednym z najlepszych zespołów na świecie i moim zdaniem kandydatem do tytułu mistrza świata" - zaznaczył Queiroz.

Jak podkreślił, szansy na sukces upatruje też w tym, że Iran nie ma nic do stracenia w starciu z tak renomowanym rywalem.

"Bardzo ważne, by myśleć pozytywnie i być optymistycznie nastawionym. Wiadomo, z jakiej pozycji zaczynamy to spotkanie. Nie mamy nic do stracenia, mam nadzieję, że pokrzyżujemy szyki faworytom" - dodał portugalski trener.

Queiroz nie chciał zdradzić, jaką taktykę przygotował na mistrzów globu z 2010 roku. "Na pewno będzie nam na tyle trudno, że nie chcę dodatkowo ułatwiać zadania Fernando Hierro (trener Hiszpanii - PAP). On chyba nie potrzebuje takiej pomocy" - zauważył z uśmiechem.

Przyznał też, że nie ma żadnej pewnej recepty na zwycięstwo.

"Gdyby taki eliksir istniał, to byśmy go kupili, a na pewno byśmy próbowali" - podsumował szkoleniowiec Iranu.

Początek meczu w Kazaniu w środę o godz. 20.