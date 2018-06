Mundial 2018. Tunezyjski bramkarz Hassen już nie zagra

Bramkarz reprezentacji Tunezji Moez Hassen już nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji. Odniósł kontuzję barku w poniedziałkowym meczu z Anglią, przegranym przez drużynę z Afryki 1-2.

Hassen zderzył się z Jesse Lingardem już w piątej minucie, a boisko w Wołgogradzie opuścił dziesięć minut później, gdy Tunezja przegrywała 0-1. Zastąpił go Farouk Ben Mustapha.

Jak poinformowała na Twitterze reprezentacja tego kraju, Hassen doznał przemieszczenia barku, a jego kontuzja jest "bardzo złą wiadomością dla Tunezji".

Tunezyjczycy powrócili do swojej bazy treningowej w Moskwie, gdzie będą się przygotowywać do drugiego meczu w grupie C z Belgią.