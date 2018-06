Mundial 2018. U Argentyńczyków coraz większy ferment

Takiej klęski w czwartkowym meczu w Niżnym Nowogrodzie nie spodziewał się chyba żaden kibic Albicelestes. Argentyna przegrała 0-3 z Chorwacją i jest coraz dalej od strefy pucharowej. Po spotkaniu selekcjoner Jorge Sampaoli przyznał, że nie odczytał dobrze rywali. Mocno zdenerwowany był napastnik Sergio Aguero, któremu zasugerowano, że trener wini zawodników za porażkę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Chorwacja - Argentyna. Pierwsza bramka AFP

Wicemistrzowie świata po tej przegranej są w bardzo trudnej sytuacji. W dwóch meczach zdobyli tylko punkt. Najpierw zremisowali 1-1 z Islandią, a teraz doznali jednej z najbardziej upokarzających porażek w historii ich startów w mistrzostwach świata.

Reklama

- Wszystko, co stało się z zespołem oraz spadek formy piłkarzy to wina sztabu szkoleniowego. Plan gry przeciwko Chorwacji nie zapracował, tak jak chcieliśmy. Miałem wielkie nadzieje. Porażka bardzo mnie boli. Jasne jest, że nie przeczytałem gry w odpowiedni sposób. Przepraszam wszystkich, którzy na nas liczyli. Jestem odpowiedzialny za to, co się stało – powiedział Sampaoli.

Te słowa niezbyt dokładnie zostały przytoczone napastnikowi drużyny Sergio Aguero. Dziennikarze powiedzieli zawodnikowi Manchesteru City, że zdaniem trenera zespół nie wykonał jego planu taktycznego i porażka to ich wina.

- Może sobie mówić, co chce – stwierdził tylko Aguero i uciekł do autokaru.

Mimo że słowa selekcjonera zostały nieco przekręcone, to i tak nie wróży do dobrze ekipie przed ostatnim starciem grupowym. We wtorek Argentyna zmierzy się z Nigerią.

Aguero w czwartek grał przez 54 minuty. Zmienił go Gonzalo Higuain z Juventusu.



Wyniki, terminarz i tabela grupy D mundialu w Rosji

Zdjęcie Lionel Messi / Getty Images