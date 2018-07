Mundial 2018. Urugwaj - Francja 0-2. Bez Cavaniego ani rusz

Francja pierwszym półfinalistą mistrzostw świata w Rosji. Podopieczni selekcjonera Didiera Deschampsa pokonali Urugwaj 2-0. Bohaterem został Antoine Griezmann, który miał udział przy obu trafieniach. U "Urusów" bardzo widoczny był brak kontuzjowanego Edinsona Cavaniego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Urugwaj - Francja. Pierwszy gol AFP

Na plus:

Reklama

Wybór nie był zbyt trudny - Antoine Griezmann najpierw celnie dośrodkował z rzutu wolnego na głowę Raphaela Varane’a, który otworzył wynik meczu, a następnie sam podwyższył prowadzenie trafiając zza pola karnego przy wielkim udziale bramkarza rywali. Gol nie sprawił mu zbyt wiele radości, nie było „cieszynki” rodem z gry Fortnite. Wszystko dlatego, że Griezmann jest mocno związany z Urugwajem. To szkoleniowiec z tego kraju, Martin Lasarte, dał mu szansę debiutu w Realu Sociedad. Napastnik wiele nauczył się również od innego "Urusa", Carlosa Bueno. Bramka zdobyta przeciwko Urugwajowi była trzecią dla Griezmanna na tegorocznym mundialu.

Na minus:

O ile przy pierwszej straconej bramce Fernando Muslera nie miał zbyt wiele do powiedzenia, tak gol dla Francji na 2-0 całkowicie obciąża konto doświadczonego golkipera. Strzał Griezmanna, choć mocny, nie był na tyle precyzyjny, by sprawić problemy większości bramkarzy. Tymczasem Muslera interweniował tak, że praktycznie sam wrzucił sobie piłkę do siatki. Drugie trafienie Francuzów „zamknęło” spotkanie.

Liczba meczu:

„Urusi” nie wygrali 17 z rzędu meczu na MŚ, w którym jako pierwsi tracili bramkę (trzy remisy i 14 porażek). Ostatni raz byli w stanie odwrócić losy spotkania na mundialu w 1966 roku, gdy 2-1 pokonali w fazie grupowej… Francję.

Nasza opinia:

Brak Edinsona Cavaniego okazał się kluczowy. Urugwaj nie był w stanie w ofensywie nawiązać równej walki z Francją. Piłkarze Oscara Tabareza tylko raz, w 44. minucie, poważnie zagrozili bramce Hugo Llorisa. Paradą popisał się jednak wtedy golkiper Tottenhamu, a Diego Godin nie zdołał skutecznie dobić z bliska. Francja natomiast zagrała niezwykle konsekwentnie. Do tego wcześniej przyzwyczaili nas piłkarze Urugwaju.