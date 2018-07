Mundial 2018. Urugwaj - Portugalia 2-1. Edinson Cavani - ranny bohater

Po zaciętym meczu Urugwaj pokonał Portugalię 2-1 w 1/8 finału mistrzostw świata w Rosji. Dublet ustrzelił Edinson Cavani, który jednak musiał przedwcześnie opuścić boisko. Portugalczycy, poza sytuacją bramkową, nie byli w stanie sforsować świetnie grającej defensywy "Urusów".

Na plus:

Edinson Cavani potwierdził swoją klasę. "El Matador" strzelił dwa piękne gole. "To jest bramka, o której powinno się rozmawiać godzinami" - powiedział Slaven Bilić o trafieniu na 1-0 dla Urugwaju. Cavani rozpoczął akcję genialnym przerzutem do Luisa Suareza. Napastnik Barcelony zrewanżował się dokładnym dośrodkowaniem, a gracz Paris Saint-Germain otworzył wynik meczu. Po przerwie mierzonym strzałem ustalił rezultat i dał Urugwajowi awans do ćwierćfinału MŚ. Do tego harował w defensywie. Zła wiadomość jest taka, że w 74. minucie utykając musiał opuścić boisko. Jak poważny będzie to uraz?

Na minus:

Brak wsparcia dla Cristiana Ronalda. Gwiazdor Realu Madryt bardzo się starał, ale nie mógł liczyć na wsparcie kolegów z ofensywy. Bardzo słaby mecz rozegrał Goncalo Guedes, niczym szczególnym nie wyróżnił się także Bernardo Silva. Wejście Ricardo Quaresmy również niewiele w tej kwestii zmieniło.

Liczba meczu:

4 - Cavani do Suareza lub Suarez do Cavaniego - po akcjach tego duetu padły już na mundialu cztery bramki. Serwis statystyczny Opta wyliczył, że od 1966 roku lepiej w historii mundiali współpracowali tylko Michael Ballack i Miroslav Klose oraz… Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach (oba duety po pięć trafień).

Nasza opinia:

Sobotnie mecze na mundialu w Rosji nie zawiodły! Po kanonadzie w starciu Francji z Argentyną (4-3), równie ciekawe, choć z mniejszą liczbą goli, spotkanie zaserwowali nam piłkarze Urugwaju i Portugalii. Znana ze świetnej defensywy drużyna Oscara Tabareza tylko raz dała się zaskoczyć rywalom. "Urusi”"stracili pierwszego od 597 minut gola. Poza sytuacją, którą z zimną krwią wykorzystał Pepe, drużyna z Ameryki Południowej na niewiele pozwoliła Portugalczykom. Cristiano Ronaldo, podobnie jak Messi, nadal pozostaje więc bez gola strzelonego w fazie pucharowej MŚ.



Zdjęcie Cristiano Ronaldo pomaga zejść z boiska kontuzjowanemu Edinsonowi Cavaniemu / Getty Images