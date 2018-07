Mundial 2018. Vida krzyczał: "Chwała Ukrainie", FIFA wszczęła postępowanie

Po wygranej Chorwacji nad Rosją (2-2, k. 4-3) Domagoj Vida sprowokował gospodarzy mundialu, wrzucając do sieci filmik, w którym dedykował zwycięstwo Ukrainie. Nad sprawą już pochyliła się FIFA, która wszczęła postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie.

Domagoj Vida był jednym z bohaterów ćwierćfinału, w którym Chorwacja pokonała Rosję po rzutach karnych. Przez cały mecz Vida świetnie radził sobie z napastnikiem Artiomem Dziubą, a później Fiodorem Smołowem. Do tego już w dogrywce, w 101. minucie meczu, strzelił gola po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.



Vida nie pomylił się także w serii rzutów karnych, pewnie pokonując Igora Akinfiejewa.

Zamiast jednak pławić się w blasku chwały środkowy obrońca postanowił sprowokować pokonanych Rosjan, nagrywając krótki film, który potem zamieścił w sieci. Na nagraniu Vida oraz Ognjen Vukojević, były chorwacki pomocnik, krzyczą do kamery "Chwała Ukrainie!", slogan ukraińskich nacjonalistów.



Po chwili drugi z nich dorzucił, że wygraną dedykują Ukrainie oraz Dynamie Kijów. Vukojević był graczem Dynama w latach 2008-2015, z kolei Vida 2013-2018. Obrońca w styczniu pożegnał się z ukraińskim zespołem, przechodząc do Besiktasu Stambuł.

Wideo zostało odebrane jako oczywista polityczna prowokacja w stronę gospodarzy mundialu, mimo że Vida szybko usunął je ze swojego profilu.



- To było zwycięstwo dla Chorwacji. Nie chciałem mieszać do tego polityki, to był jedynie żart. Mam przyjaciół na Ukrainie, uwielbiam ich, ale uwielbiam też Rosjan, czy Brazylijczyków i każdy inny naród - tłumaczył się Vida z niefortunnego filmu.

FIFA, która surowo zabrania manifestowania treści politycznych zapowiada pochylenie się nad incydentem. O ile dyskwalifikacja jest mało prawdopodobna, to Chorwat prawdopodobnie będzie musiał liczyć się z dotkliwą karą finansową.

Zdjęcie Domagoj Vida (bez koszulki) cieszy się ze zdobytej bramki / PAP/EPA