Mundial 2018. W finale znowu wystąpią… Bayern i Inter

Przed niedzielnym finałem mundialu, w którym zmierzą się drużyny Francji i Chorwacji po raz kolejny potwierdziła się jedna dość zaskakująca prawidłowość. Od 1982 roku w decydującym spotkaniu mistrzostw świata zawsze występują zawodnicy dwóch klubów – Bayernu Monachium oraz Interu Mediolan. Choć nie zawsze po przeciwnych stronach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Francja pędzi po tytuł mistrza świata. Wideo Eurosport

W obecnej edycji nie będzie wyjątku. W zespole z Bawarii gra Francuz Corentin Tolisso, natomiast barwy mediolańczyków bronią na co dzień Chorwaci Ivan Perisić, bohater półfinału z Anglią oraz Marcelo Brozović. Co ciekawe, z wszystkich półfinalistów, którzy doszli do tego etapu w Rosji, nadzieja na podtrzymanie niecodziennej serii była jedynie w takim finale, do jakiego ostatecznie dojdzie.

Reklama

Obecność w składzie przynajmniej jednego zawodnika Bayernu od finału w 1982 roku nie wydaje się zaskoczeniem, choćby z tego powodu, że w tym czasie Niemcy bardzo często - aż pięciokrotnie - występowali w decydującym spotkaniu (1982, 1986, 1990, 2002, 2014). Poza tym, zawsze mieli w swoich szeregach zawodników z silnych reprezentacji. W 1994 roku był to Brazylijczyk Jorginho, w 1998 i 2006 Francuzi (Lizarazu oraz Sagnol), a na mundialu w RPA Holendrzy Robben i van Bommel. W tym roku serię mogła przerwać przede wszystkim niespodziewanie słaba postawa podopiecznych Joachima Loewa, którzy odpadli już w fazie grupowej. Z innych drużyn narodowych byli jeszcze: Robert Lewandowski, James Rodriguez, Thiago Alcantara oraz Tolisso. Udało się temu ostatniemu.

Początkowo "zadanie", które stało przed Interem nie wydawało się może takie trudne. Gra tam w końcu Brazylijczyk Miranda. Sytuacja mocno się skomplikowała, gdy "Canarinhos" odpadli w ćwierćfinale, podobnie jak Urugwaj z Matiasem Vecino. Wtedy pozostała ostatnia nadzieja - Chorwaci Perisić i Bozović. Przypomnijmy, że już cztery lata temu do finału doszli "Nerazzurri", którzy w kadrze Argentyny byli zawodnikami drugiego planu (Alvarez, Campagnaro, Palacio).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Chorwacja pokonała Anglię w półfinale MŚ. Wideo Eurosport

Piłkarze Bayernu i Interu, którzy od 1982 roku awansowali do finału mistrzostw świata

1982 (Włochy - RFN). Bayern: Breitner, Dremmler, Rummenigge. Inter: Berdon, Bergomi, Marini, Oriali, Altobelli.

1986 (Argentyna - RFN). Bayern: Augenthaler, Eder, Hoeness, Matthaeus. Inter: Rummenigge.

1990 (Niemcy - Argentyna). Bayern: Aumann, Reuter, Kohler, Augenthaler, Pfuegler, Thon. Inter: Brehme, Matthaeus, Klinsmann.

1994 (Brazylia - Włochy). Bayern: Jorginho. Inter: Berti.

1998 (Francja - Brazylia). Bayern: Lizarazu. Inter: Djorkaeff, Ronaldo.

2002 (Brazylia - Niemcy). Bayern: Kahn, Linke, Jeremies, Jancker. Inter: Ronaldo.

2006 (Włochy - Francja). Bayern: Sagnol. Inter: Materazzi.

2010 (Hiszpania - Holandia). Bayern: Van Bommel, Robben. Inter: Sneijder.

2014 (Niemcy - Argentyna). Bayern: Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Müller, Kroos, Götze. Inter: Campagnaro, Alvarez, Palacio.

2018 (Francja - Chorwacja). Bayern: Tolisso. Inter: Perisić, Brozović.



RP

Zdjęcie Ivan Perisić, czyli zawodnik Interu Mediolan znowu w finale mistrzostw świata / AFP