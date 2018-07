Mundial 2018. Wayne Rooney: To może być rok Anglików

Wayne Rooney marzy o reprezentacji Anglii, która powtórzy 1966 rok i wygra mistrzostwo świata. Anglicy w 1/8 finału mundialu w Rosji zmierzą się z Kolumbią, ale potem mają mieć zdecydowanie łatwiej. – Dzięki porażce z Belgią, to może być nasz rok – żartuje legenda Manchesteru United. Rooney zaledwie kilka dni temu zamienił Premier League na MLS. Zagra w DC United.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Anglia - Belgia 0-1. Zwycięska bramka AFP

Anglicy wyszarpali zwycięstwo z Tunezją (2-1) i bardzo wysoko rozbili Panamę (6-1). Porażka w rywalizacji o pierwsze miejsce w grupie G sprawiła, że Wyspiarze w 1/8 finału trafili na Kolumbię, ale w ewentualnym ćwierćfinale ominęli np. Brazylię. Wielu ekspertów uważa, że Anglicy mają prostą drogę do półfinału.

Reklama

Z kadrą po Euro 2016 pożegnał się Wayne Rooney. "Wazza" to już nie ten sam piłkarz co kiedyś. W poprzednim sezonie wrócił do Evertonu, ale jego powrót do Liverpoolu nie trwał zbyt długo. Piłkarz właśnie przeprowadził się do Waszyngtonu. Podpisał kontrakt z DC United na trzy i pół roku.

- Kilka znakomitych ekip nie ma już w mundialu w Rosji i to oznacza, że to może być turniej Anglików. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dwa pierwsze spotkania to pokazały. Mecz z Belgią na pewno nie był spotkaniem, które ktokolwiek chciał wygrać. Musimy skorzystać z tej porażki. Jesteśmy w bardzo łagodnej części drabinki turnieju – mówił w rozmowie z telewizją Fox Sports Wayne Rooney.

Rooney piłkarzom Garetha Southgate’a już nie pomoże. W reprezentacji Anglii zagrał 119 spotkań, w których strzelił 119 goli.

Skb

Zdjęcie Wayne Rooney / PA Sport