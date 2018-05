Mundial 2018. Ważne dla kibiców: karta FAN ID - zastępuje wizę i umożliwia wejście na mecz

Kibice posiadający bilety i wybierający się na mundial do Rosji muszą złożyć wniosek o wydanie karty FAN ID. Specjalny dokument, do którego wyrobienia potrzebny jest paszport, zastępuje wizę, jest wymagany do wejścia na stadion i pozwala korzystać z darmowej komunikacji.

Posiadanie karty FAN ID oraz paszportu pozwala na bezwizowy, wielorazowy wjazd i wyjazd z Rosji w dniach od 4 czerwca do 25 lipca, jednak wjazd do kraju jest możliwy tylko do 15 lipca.

Karta, dokument tożsamości oraz bilet są też niezbędne do wejścia na stadion jak również uprawniają kibica do darmowych przejazdów kolejowych na wybranych trasach oraz bezpłatnych kursów transportem miejskim w dni meczowe. Miejsca w pociągach należy wcześniej zarezerwować. Wiele tras, szczególnie między Moskwą a innymi miastami-gospodarzami mundialu, jest już niedostępnych.

Wniosek o wydanie FAN ID składa się przez internet wyłącznie po zakupie biletów. Do wystawienia dokumentu niezbędny jest paszport. Dokument powinien być ważny przez co najmniej sześć miesięcy od daty zakończeniu mistrzostw. Przy rejestracji w systemie FAN ID potrzebne jest też zdjęcie twarzy na jasnym tle.

FAN ID wydawany jest w formie zalaminowanego formularza i obowiązuje na wszystkich stadionach i meczach MŚ. Elektroniczna wersja dokumentu, przesyłana mailem po zatwierdzeniu wniosku, choć po wydrukowaniu zastępuje wizę, to nie pozwala wejść na stadion ani korzystać z darmowej komunikacji.

Organizatorzy mistrzostw zalecają, aby wniosek o FAN ID złożyć jak najszybciej, gdyż dostawa karty pocztą może trzy-cztery tygodnie. Szybciej można odebrać dokument za pośrednictwem centrów wizowych VFS Global, które w Polsce znajdują się w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. Kartę można też uzyskać w mieszczących się w miastach gospodarzach mundialu punktach odbioru. Wizyta w jednej z tych placówek umożliwia otrzymania karty wtedy, gdy przesyłka z dokumentem nie dotrze na czas lub jeśli kibic nie wystąpi wcześniej o FAN ID, a do Rosji wjedzie dzięki normalnej wizę.

Obowiązek posiadania karty FAN ID dotyczy także osób niepełnoletnich. Karta nie zastępuje wiz tranzytowych oraz konieczności wypełnienia i posiadania przy sobie otrzymanej na granicy karty migracyjnej.

W Rosji nie obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a władze tego kraju mogą wymagać posiadania na czas wyjazdu dodatkowego ubezpieczenia od kosztów leczenia (na minimum 30 tys. euro). Podróżujący autem muszą mieć również wykupione OC oraz, jak zaleca polski MSZ, oficjalne tłumaczenie polskiego prawa jazdy na język rosyjski.