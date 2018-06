Mundial 2018. Weteran Farid Diaz załata dziurę w reprezentacji Kolumbii

Kolumbia ma swojego Kamila Glika. Tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata poważnej kontuzji doznał Frank Fabra. W jego miejsce za pięć dwunasta powołany został weteran boisk Farid Diaz.

Pechowe kontuzje zbierają krwawe żniwo w grupie H. Najpierw w trakcie gry w siatkonogę poważnego urazu barku nabawił się filar defensywy reprezentacji Polski Kamil Glik.

Na treningu pech dopadł też Franka Fabrę, który w przeciwieństwie do piłkarza AS Monaco nie ma żadnych szans na występ w Rosji. 27-letni obrońca Boca Juniors zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i najbliższe miesiące ma z głowy.

- To była bardzo pechowa sytuacja. Źle postawił nogę. Ta sytuacja bardzo boli, ale takie rzeczy zdarzają się w piłce nożnej. Pozostajemy jednak spokojni, bo i on jest spokojny. Jest na tyle doświadczony, że wie, co go teraz czeka - komentował bramkarz Kolumbijczyków David Ospina.

Do Rosji selekcjoner reprezentacji Kolumbii Jose Pekerman powołał w jego miejsce Farida Diaza, 34-letniego obrońcę paragwajskiego Club Olimpia.

Na mistrzostwach świata w Rosji reprezentacja Kolumbia zagra w grupie H kolejno z Japonią, Polską i Senegalem.