Mundial 2018. Willian na sprzedaż z Chelsea Londyn

Willian rozegrał w poniedziałek bardzo dobry mecz z Meksykiem. Brazylia wygrała w Samarze 2-0, a piłkarz Chelsea zaliczył asystę przy golu Neymara. Jak informuje „Mundo Deportivo”, "The Blues" są gotowi na oferty za Brazylijczyka. Po pomocnika już zgłosiła się FC Barcelona, ale również i Manchester United.

Meksykanie dzielnie wymieniali ciosy w spotkaniu z Brazylią, ale wystarczyły moment nieuwagi i geniusz duetu Neymar-Willian, by Brazylia wyszła na prowadzenie i ostatecznie wygrała. Oczywiście to gwiazdor PSG był głównym architektem zwycięstwa boju o ćwierćfinał, ale Wilian zagrał równie dobrze.

Willian trafił do Chelsea z Anży Machaczkała za 35 milionów euro. Mimo że Brazylijczyk nigdy w Londynie nie zawiódł – „The Blues” są gotowi go sprzedać. Ponoć po pomocnika zgłosiła się już FC Barcelona, ale oferta pięćdziesięciu milionów funtów to dla właściciela Chelsea Romana Abramowicza zdecydowanie za mało.

Wilian w klubie z zachodniego Londynu spędził pięć lat. W 236 meczach strzelił 36 goli. „Mundo Deportivo” twierdzi, że w tym tygodniu o Brazylijczyka pytali przedstawiciele Manchesteru United. 90 milionów euro – tyle londyńczycy chcą za swojego piłkarza. Cena za Williana może jednak wzrosnąć, jeśli Brazylijczycy sięgną w Rosji po mistrzostwo świata.

