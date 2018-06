Mundial 2018: Wystawa mistrzowskich pamiątek w Zabrzu

Wystawę pamiątek poświęconych związanym z Zabrzem uczestnikom wcześniejszych piłkarskich mistrzostw świata otwarto w zabrzańskim Muzeum Miejskim w przeddzień startujących w czwartek w Rosji MŚ.

Zdjęcie Rosja 2018 /Tytus Żmijewski /PAP



Na wystawie zgromadzono medale, koszulki, dresy, buty, bilety, zdjęcia. Swoje fotografie z dzieciństwa przysłał m.in. były obrońca reprezentacji Polski Jerzy Gorgoń.



"Kilka godzin przed wernisażem przyszła z Niemiec paczka od Andrzeja Pałasza, a w niej m.in. koszulka, w której Polacy zdobyli brązowy medal w 1982 roku w Hiszpanii" - wyliczał podczas otwarcia kurator wystawy Dariusz Czernik.



Przypomniał, że Rafał Kurzawa, który poleciał z kadra do Rosji, jest 12 piłkarzem, który z Górnika trafił na finały MŚ.



"Czekaliśmy na taki moment 32 lata. Mamy oczywiście jego koszulkę, tę z Rosji też obiecał nam zostawić" - dodał.



Wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski podkreślił, że w mieście powstanie muzeum sportu.



"To tylko drobna część skarbów, jakie udało się zgromadzić. Cieszymy się, że tak wielu sportowców dzieli się z nami swoimi pamiątkami. Chcemy stworzyć fantastyczne, najlepsze w Polsce muzeum sportu, ale do tego potrzebny jest tzw. wsad" - dodał Lewandowski.



W trakcie wernisażu przypomniano, że w Zabrzu urodził się Fritz Laband, który w 1954 roku został mistrzem świata z reprezentacją Niemiec. W 1974 roku w wielkiej drużynie Kazimierza Górskiego ważne role odgrywali Jerzy Gorgoń i Andrzej Szarmach, a osiem lat później po kolejny medal mistrzostw świata sięgnęli Waldemar Matysik i Andrzej Pałasz.