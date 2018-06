Nicklas Bendtner nie zagra na mundialu w Rosji

Norweski trener reprezentacji Danii Age Hareide poinformował, że z powodu kontuzji pachwiny Nicklas Bendtner nie znajdzie się w 23-osobowej kadrze na rozpoczynające się 14 czerwca mistrzostwa świata w Rosji.

30-letni napastnik, na co dzień występujący w norweskim Rosenborgu, urazu doznał w rozegranym 27 maja ligowym meczu przeciwko Brann. Bendtner tydzień temu pojawił się co prawda na zgrupowaniu kadry, lecz cały czas trenował indywidualnie i zabrakło go w sobotnim meczu towarzyskim przeciwko Szwecji.

- Naszym zdaniem nie zdąży on się wyleczyć na pierwszy grupowy mecz przeciwko Peru, a te spotkanie uważamy za niezwykle istotne - powiedział szkoleniowiec reprezentacji Danii w materiale wideo opublikowanym na Twitterze tamtejszej federacji.

Oprócz Peru w grupie C Dania rywalizować będzie z Australią i Francją.

- Najprawdopodobniej to właśnie z Peru i Australią będziemy rywalizować o drugie miejsce w grupie. Dlatego też początek turnieju jest dla nas bardzo ważny i potrzebujemy w pełni zdrowych graczy - dodał Hareide, który do Rosji nie zabierze również obrońcy Andreasa Bjellanda.

30-letni Bendtner, bardzo utalentowany, ale jednocześnie uchodzący za niespełniony talent, w swojej karierze wystąpił w 81 meczach reprezentacji Danii i zdobył w nich 30 bramek. Jedną z nich osiem lat temu, gdy Dania pokonała Kamerun 2:1 na mistrzostwach świata rozgrywanych wtedy w Republice Południowej Afryki.

W swojej karierze nazywany "Lordem" piłkarz występował m.in. w Arsenalu i Juventusie. Od ubiegłego roku broni barw norweskiego Rosenborga.

