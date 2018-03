Niemcy - Brazylia. Joachim Loew: 7-1 znaczyło więcej dla Brazylii niż dla nas

Niemcy zmierzą się we wtorek w Berlinie z Brazylią, co będzie pierwszym spotkaniem tych drużyn od pamiętnego zwycięstwa 7-1 drużyny prowadzonej przez Joachima Loewa nad Canarinhos w półfinale mundialu sprzed czterech lat.

Zdjęcie Brazylia - Niemcy /Getty Images

Niemcy zdemolowali Brazylijczyków w Belo Horizonte, co wywołało ogólnonarodową żałobę w kraju, który był cztery lata temu gospodarzem mistrzostw świata. Niemiecka drużyna zwyciężyła później w finale po dogrywce Argentynę 1-0.

Brazylijczycy mają to upokorzenie już za sobą, bo eliminacje do turnieju w Rosji przeszli bez problemów i jako pierwsi ze wszystkich zespołów (wyłączając gospodarzy) zapewnili sobie udział w imprezie niemal dokładnie rok temu. Z całą pewnością należą do grona faworytów.

- 7-1 odegrało znacznie ważniejszą rolę dla Brazylii niż dla nas - powiedział selekcjoner mistrzów świata Joachim Loew przed wtorkowym sparingiem.

- Dla nas był to oczywiście wielki sukces, ale jednocześnie to był tylko kolejny krok na naszej drodze do tytułu. Patrząc wstecz, my już następnego dnia zapomnieliśmy o tym - wspomniał.

- Skupiliśmy się na finale z Argentyną, odwiecznym rywalu Brazylii. To był najważniejszy cel. Oczywiście Brazylia chce pewnego rodzaju zemsty i ma nadzieję, żeby powetować sobie w jakimś sensie tamtą porażkę, ale to nie jest możliwe. Nie możesz odzyskać półfinału - dodał.

W piątkowych meczach towarzyskich Brazylia pokonała pewnie Rosję 3-0, a Niemcy zremisowali z Hiszpanią 1-1.

kip

