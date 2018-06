Portugalia w formie przed MŚ. Dublet Goncalo Guedesa

Czyżyśmy byli świadkami powtórki z rozrywki? Portugalczycy znów nie są w gronie ścisłych faworytów wielkiego turnieju, a w ostatnim sparingu przed mistrzostwami świata pokazali, że w Rosji są w stanie nawiązać do zakończonego złotem Euro 2016. Mistrzowie Europy w ładnym stylu pokonali 3:0 Algierię po m.in. dwóch bramkach najlepszego na placu Goncalo Guedesa.

- Mogę jedynie zagwarantować wielką ambicję nas piłkarzy i sztabu szkoleniowego. Musimy być realistami i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy faworytami, ale w futbolu nic nie jest niemożliwe - nie, to nie wypowiedź znanego z ważenia słów trenera Portugalczyków Fernando Santosa, a zdecydowanie największej gwiazdy tego zespołu. Cristiano Ronaldo ma świadomość tego, z kim przyjdzie mu współpracować na mundialu, widzi, że drużyna jest w gorszej formie niż dwa lata temu, dlatego też decyduje się na takie asekuranctwo.

Lecz - jeżeli oczywiście przymykając trochę oko na wątpliwą piłkarską klasę Algierii - po czwartkowym spotkaniu na Estadio da Luz trudno o przyznanie racji "CR7". Wspólnie z kolegami dał bowiem kibicom całkiem niezłe pożegnalne show przed wylotem do Rosji. Lecz w Lizbonie to nie napastnik Realu Madryt trzymał za lejce grę drużyny, a Guedes. Piłkarz Interu golem pierwszym - zdecydowanym uderzeniem z woleja z granicy pola karnego - oraz drugim - kapitalną główką po centrze Raphaela Guerreiro - udowodnił, że ma papiery na to, aby stać się gwiazdą mistrzostw świata i przyćmić nawet samego Ronaldo.

Dla piłkarzy "Seleccao", dominujących na murawie od pierwszej do ostatniej minuty, trafił jeszcze Bruno Fernandes, przez co mistrzowie Europy mogą w bardzo dobrych nastrojach jechać na mundial. Ten rozpoczną 15 czerwca, gdy w derbach Półwyspu Iberyjskiego będą rywalizować z Hiszpanią.