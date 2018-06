Prezes francuskiej federacji: Zidane musi poczekać na kadrę

Noel Le Graet, prezes francuskiej federacji piłkarskiej (FFF), zapewnił selekcjonera Didiera Deschampsa, że ten może być spokojny o pracę i nikt w najbliższym czasie nie będzie podejmować rozmów z Zinedine’em Zidane’em, który zaskakująco zrezygnował w czwartek z pracy w Realu Madryt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zinedine Zidane odchodzi z Realu Madryt. Wideo Eurosport

Media jeszcze tego samego dnia zaczęły łączyć "Zizou" z francuską kadrą i nawet przygotowujący zespół do mundialu w Rosji trener Deschamps zgodził się, że objęcie drużyny narodowej przez byłego kolegę z boiska jest nieuniknione.

Reklama

Ale prezes Le Graet uściślił w radiu RMC, że Zidane będzie musiał poczekać przynajmniej dwa lata albo i dłużej na pracę z kadrą, z którą w 1998 roku zdobył mistrzostwo świata w swoim kraju. - Zidane może nawet jutro podpisać kontrakt z Juventusem - uciął spekulacje prezes federacji. - Też byłem zaskoczony jego odejściem, ale nie kreujmy debaty Didier-Zizou, to niepoważne - stwierdził.

- Zaczynamy mundial z Didierem, którego kontrakt obowiązuje przynajmniej do 2020 roku. I na całe szczęście! Wyobraźcie sobie, jeśli byłoby inaczej... Lepiej jest być całkowicie zabezpieczonym i w tym momencie nie mamy żadnego problemu - mówił. - Nie będzie żadnych rozmów z Zidane’em w nadchodzącym roku. Jeśli się spotkamy, to oczywiście pogadamy, ale Deschamps jest tutaj do 2020 albo nawet dłużej - zapewnił Noel Le Graet.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zinedine Zidane na pożegnalnej konferencji w Realu Madryt. Wideo Eurosport

W miniony czwartek Zinedine Zidane zszokował piłkarską Europę i ogłosił, że rezygnuje z pracy z drużyną Realu Madryt, którą doprowadził m.in. do trzech triumfów w Lidze Mistrzów z rzędu. Francuz odszedł z klubu jako drugi najbardziej utytułowany szkoleniowiec w historii „Królewskich”.

Reprezentacja Francji zmierzy się w mistrzostwach świata w Rosji w grupie C kolejno z: Australią, Peru i Danią.

kip