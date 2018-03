Przyszłość Griezmanna wyjaśni się przed mundialem?

Wielkich rzeczy na mistrzostwach świata dokonać może reprezentacja Francji. Dlatego też jeden z jej najlepszych zawodników chce do Rosji jechać ze spokojem o klubową przyszłość. Antoine Griezmann zdradził, że jeżeli już stanie się bohaterem transferu, to zależałoby mu na tym, aby było to przed imprezą roku.

Zdjęcie Antoine Griezmann /EFE

Supersnajper Atletico od mniej więcej dwóch lat każde lato rozpoczyna w niepewności o to, w jakim miejscu i klubie je zakończy. Kapitalną grą przykuł uwagę klubów mocniejszych bądź bogatszych niż "Rojiblancos" i regularnie wokół jego osoby w czasie tym tworzy się transferowe zamieszanie.

Reklama

Nie inaczej jest teraz, Griezmannem najbardziej interesuje się Barcelona i - jeżeli wierzyć doniesieniom hiszpańskich mediów - negocjacje miedzy stroną barcelońską oraz madrycką są już dosyć zaawansowane. Nie oznacza to jednak, że 27-latek klubowe barwy zmieni, na jego sytuację składa się bowiem bardzo dużo czynników, od które sam niekoniecznie ma wpływ. Gdyby jednak to od niego zależało, to zadbałby o to, aby sytuacja stała się jasna i jeżeli faktycznie ma już zmienić klub, to chciałby zmienić go możliwie najszybciej. Bez niepotrzebnego przedłużania się rozmów i panującej wokół niepewności. Wszystko po to, aby skupić się na swoim zawodzie.

- Chcę jechać do Rosji bez tych zmartwień. Bez niewiedzy dotyczącej tego, gdzie będę grał. Chcę jechać ze spokojną głową i pewnością, że albo zostaję w jednym, konkretnym miejscu, albo się przeprowadzam i zaczynam karierę gdzie indziej - o swoich rozterkach opowiadał w rozmowie z "L'Equipe".

- Może się to wydawać, zwłaszcza wam, dziennikarzom, nudne, niemniej mówiłem już swojej siostrze, że ten cały bałagan powinien być uprzątnięty nim jeszcze rozpocznie się mundial. Najbardziej martwi mnie, że wszyscy pytają się mnie o tę kwestię, a ja kompletnie nie wiem, co odpowiedzieć - wyjawił kolejną porcję zmartwień.

Jeżeli gwiazdor "Trójkolorowych" faktycznie rozwiąże sprawę transferu, do Rosji pojedzie lżejszy o wspominane udręki i poskutkuje to wielkim turniejem w jego wykonaniu, to może zacząć liczyć się w walce o trofea indywidualne. W tym to najważniejsze, czyli Złotą Piłkę. W 2016 roku, gdy był królem strzelców Euro 2016, głosowanie w najbardziej prestiżowym piłkarskim plebiscycie zakończył na trzecim miejscu. Jednak, jak sam przyznał, jego cele są trochę inne.

- Nie mam obsesji na punkcie Złotej Piłki i podobnych laurów. Chcę wygrać mistrzostwo świata, Ligę Mistrzów, później jeżeli mają przyjść, to i przyjdą wyróżnienia indywidualne. Jestem częścią większej grupy, chcę więc zdobywać nagrody za pracę całej grupy, nie jednostki. Przykładowo oddałbym wszystko, aby zamienić koronę króla strzelców mistrzostw Europy na samo mistrzostwo - wspominał jeden z boleśniejszych momentów w jego karierze i przegraną w finale czempionatu Starego Kontynentu sprzed dwóch lat.