Reprezentacja Hiszpanii marzeniem Pepa Guardioli

Nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie Pep Guardiola miał opuścić drużynę Manchesteru City. Hiszpan zdradził jednak, że jego marzeniem pozostaje poprowadzenie reprezentacji „La Furia Roja”.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Manchester City. Guardiola przedłużył kontrakt do 2021 roku. Wideo Eurosport

Pod wodzą Guardioli „The Citizens” w cuglach wygrali tegoroczne rozgrywki Premier League. Zespół z błękitnej części Manchesteru nad drugim w tabeli Manchesterem United miał aż 19 punktów przewagi. Piłkarze City w całym sezonie przegrali tylko dwa mecze ligowe i w sumie zdobyli 106 bramek. O posadę Guardiola może być więc spokojny.

Nic jednak nie trwa wiecznie i na pewno kiedyś nadejdzie moment, w którym Hiszpan pożegna się z Manchesterem City. Co stanie się dalej? Guardiola zdradził w rozmowie z „HLN”, jakie ma marzenie. - Czy nie jest prawdą, że każdy utytułowany trener marzy o poprowadzeniu reprezentacji własnego kraju? Chcę znów być na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy - powiedział. - Teraz nie zamierzam odchodzić z Manchesteru, ale jeśli w przyszłości dostanę taką ofertę, na pewno ją rozważę. Jak na trenera, wciąż jestem młody - dodał Guardiola.

Niedawno hiszpański menedżer przedłużył do 2021 roku kontrakt z Manchesterem City. Tymczasem kadra „La Furia Roja” z selekcjonerem Julenem Lopetegui odlicza dni do startu mundialu w Rosji.

Zdjęcie