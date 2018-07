Rivaldo: Czas myśleć o Katarze 2022

Brazylia nie powinna rozpamiętywać porażki na mistrzostwach świata w Rosji, tylko zacząć myśleć o tym, jak wygrać mundial w Katarze za cztery lata - uważa Rivaldo, brazylijski mistrz świata z 2002 roku.

Brazylijczycy byli uznawani za faworytów do gry w finale rosyjskiego turnieju, ale przegrali w piątek ćwierćfinał z Belgią 1-2. Canarinhos uznawano za kandydatów do złota również m.in. dlatego, że po koszmarnej porażce w półfinale mistrzostw w Brazylii odbudował ich selekcjoner Tite, ale nie wiadomo, czy szkoleniowiec pozostanie na stanowisku.

"Przede wszystkim chciałem pogratulować drużynie Belgii awansu. Mistrzostwa świata takie są, szczególnie w ćwierćfinale, to wtedy tak naprawdę zaczyna się turniej" - napisał Rivaldo na Instagramie.

"Mistrzostwa świata to coś innego niż Copa America, eliminacje czy sparingi. Nie ma miejsca na błędy. To część futbolu. Z 32 zespołów tylko jedna wygra i tym razem nie będzie to Brazylia. Wiem bardzo dobrze, jak czują się brazylijscy piłkarze i kibice i to bardzo smutna chwila, ale życie musi się toczyć dalej. Jestem pewien, że oni sobie z tym poradzę i wyjdą z tego mocniejsi. Teraz jest czas, żeby podnieść głowę i zacząć myślę o 2022 i Katarze" - zauważył były znakomity pomocnik i 74-krotny reprezentant kraju.

W podobnym razie wypowiedział się legendarny Pele, który napisał na Twitterze: "Nie każda przygoda kończy się tak, jak pragnęliśmy. Ale każda przygoda przynosi doświadczenie. Brazylio, patrzmy do przodu".

