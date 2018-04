Sergio Aguero potwierdził: Jestem po operacji kolana

Napastnik Manchesteru City Sergio Aguero potwierdził we wtorek, że w ostatnich dniach poddał się zabiegowi artroskopii kolana. Argentyńczyk najprawdopodobnie nie wystąpi już w bieżącym sezonie Premier League, ma jednak szanse na występ w rozpoczynających się 14 czerwca mistrzostwach świata w Rosji.

Zdjęcie Sergio Aguero (z prawej) kontra Ashley Young /PA Sport

Najskuteczniejszy piłkarz "The Citizens" od ponad miesiąca uskarżał się na problemy z kolanami. Po raz ostatni w wyjściowym składzie swojej drużyny znalazł się w rozegranym 4 marca meczu przeciwko Chelsea, a potem pojawiał się na boisku już tylko w roli rezerwowego.

Reklama

Jeden z takich występów jeszcze spotęgował problemy 29-latka. W przegranych 2-3 derbach miasta przeciwko Manchesterowi United Aguero wszedł na murawę na ostatni kwadrans, lecz w tym czasie mocno ucierpiał po bezpardonowym wślizgu obrońcy "Czerwonych Diabłów" Ashleya Younga. Efekty wejścia Anglika były widoczne trzy dni później, gdyż Argentyńczyk zagrał tylko 24 minuty w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi. Dodatkowo, sam piłkarz po zakończeniu spotkania przyznał, że "nie miał siły biegać".

Nawarstwiające się kłopoty spowodowały, że Aguero zabrakło w kadrze Manchesteru City w sobotnim meczu z Tottenhamem. We wtorek z kolei sam piłkarz na swoim koncie na Twitterze opublikował informację o przebytej operacji i chęci jak najszybszego powrotu na murawę.

Angielskie media informują, że zabieg artroskopii, któremu poddał się Argentyńczyk, wyłączy go z gry na minimum cztery tygodnie. Oznacza to, że najprawdopodobniej nie wystąpi już w kończącym się 13 maja obecnym sezonie Premier League. Na jego szczęście w niedzielę, po sensacyjnej porażce Manchesteru United z West Bromwich Albion 0-1, "The Citizens" zapewnili już sobie tytuł mistrza Anglii. Aguero miał oczywiście wielki udział w zdobyciu go, gdyż aż 21-krotnie pokonywał bramkarzy rywali.

Reprezentant Argentyny zachowuje za to szanse na występ podczas rozpoczynającego się 14 czerwca w Rosji mundialu. "Albicelestes" rywalizować będą w grupie D, gdzie zmierzą się z Islandią, Chorwacją i Nigerią.

Wojciech Malinowski