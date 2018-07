Slaven Bilić: To coś więcej niż półfinał

Chorwat Slaven Bilić, w przeszłości zawodnik angielskich klubów, a także do niedawna szkoleniowiec West Hamu United, który na czas mistrzostw świata jest ekspertem angielskiej telewizji, ostrzegł, że dla Chorwacji starcie z Anglią to coś więcej niż półfinał mistrzostw świata.

Zdjęcie Slaven Bilić /Getty Images

Chorwat Slaven Bilić, w przeszłości zawodnik angielskich klubów, a także do niedawna szkoleniowiec West Hamu United, który na czas mistrzostw świata jest ekspertem angielskiej telewizji, ostrzegł, że dla Chorwacji starcie z Anglią to coś więcej niż półfinał mistrzostw świata.

- To więcej niż futbol - powiedział Bilić na antenie ITV po tym, jak Chorwacja w rzutach karnych wyeliminowała Rosję w ćwierćfinale mistrzostw świata. - Mówiąc uczciwie, mieliśmy trochę dobrych sportowców jak tenisista Ivanisević, który wygrał Wimbledon, koszykówka jest na niezłym poziomie i jesteśmy dobrzy. Ale ten sukces, czyli brązowy medal z 1998 roku jest wciąż największym sportowym osiągnięciem, bo piłka nożna to sport numer jeden - podkreślił 49-letni były reprezentant Chorwacji.

Bilić był w reprezentacji kraju, która na mundialu we Francji także doszła do półfinału. Wtedy drużyna z Bałkanów przegrała 1-2 z gospodarzami, a w meczu o trzecie miejsce takim samym stosunkiem ograła Holandię. Obecna generacja chorwackich piłkarzy marzy o poprawieniu tego osiągnięcia, zapisaniu się w historii i co najmniej awansie do finału.

- Wszystko to oznacza, że to coś więcej niż półfinał. Oczywiście, że chcą finału. To będzie dobre widowisko i spodziewam się, że spiszą się lepiej (niż z Rosją), bo Anglia gra trochę inaczej. Jest groźna kiedy ma piłkę, ale jest znacznie wrażliwsza, kiedy jej nie ma. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli grać swoje - ocenił Slaven Bilić, który w przeszłości występował m.in. w West Hamie United i Evertonie, a po zakończeniu kariery prowadził m.in. chorwacką kadrę i ostatnio trenował West Ham.

