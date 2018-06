Stanisław Czerczesow: Jesteśmy na dobrej drodze

- Wczoraj byłem zrelaksowany i dzisiaj też jestem, bo znam swoich zawodników. Praca z nimi to przyjemność. Możemy być wdzięczni naszej drużynie, że spełniła cele i grała spokojnie mimo presji związanej z tym, że był to mecz otwarcia - powiedział po wygranej z Arabią Saudyjską trener Rosjan, Stanisław Czerczesow. Efektowne zwycięstwo 5-0 pokazało, że Sborna dobrze przygotowała się do turnieju. Nie umknęło to uwagi samego Władimira Putina.

- Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku, ale oczekiwaliśmy takiego stylu gry. Zwycięstwo w pierwszym meczu jest bardzo ważne, ale o niczym nie przesądza, turniej się jeszcze nie skończył. Spotkanie z Egiptem będzie już inne. Co z Alanem Dzagojewem - tego jeszcze nie wiemy, ale takie kontuzje zwykle bywają poważne. Jutro przejdzie badania i będziemy wiedzieć więcej - mówił trener Sbornej.



Podczas konferencji prasowej Stanisława Czerczesowa doszło do ciekawego zdarzenia. Zadzwonił telefon selekcjonera, a ten od razu odebrał. Nie miał wyjścia, dzwonił sam Władimir Putin, który gratulował wygranej w meczu otwarcia MŚ.



Gdy zdziwieni dziennikarze chcieli zapytać, kto dzwonił, Czerczesow odparł z rozbrajającą miną.

- Dzwonił prezydent. Prosił mnie, bym pogratulował i podziękował drużynie. Mówił też, byśmy dalej grali w ten sposób - przyznał trener Sbornej.



- Wiemy, w którym miejscu się znajdujemy. Nie grozi nam woda sodowa - mówił zapytany o humory w ekipie po spotkaniu.



- Wiemy, że nasz cel jest przed nami. Chcemy awansować z grupy. Jesteśmy na dobrej drodze - zakończył Stanisław Czerczesow.