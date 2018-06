Szykuje się niesamowity transfer Andreja Kramaricia do Newcastle United

Od kilku lat jest gwiazdą Bundesligi, a teraz może trafić do Premier League. Andrej Kramarić podczas najbliższego okienka transferowego ma przejść z Hoffenheim do Newcastle United. Za 27-letniego napastnika trzeba jednak zapłacić aż 50 milionów euro. Na razie takiej oferty nie ma, ale wydaje się, że kluby w najbliższym czasie dojdą do porozumienia.

Zdaniem dziennika „The Sun” drużyna z Newcastle walczy o Kramaricia razem z Bayernem Monachium. Chorwat w profesjonalnej karierze strzelił prawie 150 goli.

- Nigdy nie można wykluczać żadnej opcji. Zwłaszcza w piłce nożnej dużo może się stać. Podczas ostatniej przerwy zimowej mieliśmy ofertę zakupu Andreja z Włoch. Wynosiła ona 30 milionów euro. Nie było możliwości, abyśmy na nią przystali. Ale jeśli ktoś zdecyduje się przeznaczyć 50 milionów, to wszystko może się zdarzyć – powiedział dyrektor sportowy klubu z Hoffenheim Alexander Rosen.

Kramarić w ostatnim sezonie zagrał w 34 meczach w lidze niemieckiej. Strzelił 13 goli i miał osiem asyst.

27-latek w tej chwili przebywa z reprezentacją na mistrzostwach świata w Rosji. W pierwszym meczu Chorwacja 2-0 pokonała Nigerię. W drugim spotkaniu, w czwartek o godz. 20 ekipa z Bałkanów zmierzy się z Argentyną, która na inaugurację zremisowała z Islandią.