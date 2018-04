Szymon Marciniak nie poprowadzi półfinału Ligi Mistrzów ani Ligi Europejskiej

Najlepszy polski sędzia Szymon Marciniak, mimo zapowiedzi UEFA, nie poprowadzi żadnego z meczów półfinałowych Ligi Mistrzów ani Ligi Europejskiej. Powodem jest kontuzja arbitra, powołanego przez FIFA na mundial w Rosji.

Wczoraj w pierwszym półfinale LM Liverpool FC pokonał 5-2 AS Roma. Dziś Bayern Monachium podejmie Real Madryt. Rewanże odbędą się w przyszłym tygodniu. Jutro rozpocznie się półfinałowa rywalizacja w Lidze Europejskiej. Olympique Marsylia zmierzy się z FC Salzburg, a Arsenal podejmie Atletico Madryt.

Tydzień temu komisja sędziowska UEFA poinformowała, że Marciniak będzie sędzią jednego z półfinałów. Nie został wyznaczony do żadnego z pierwszych meczów i, jak się okazuje, nie poprowadzi też żadnego z rewanżów.

Marciniak pauzuje od kilku tygodni z powodu kontuzji i w przyszłym tygodniu nie pojawi się na boiskach UEFA, o czym sam poinformował w rozmowie z zapinamypasy.pl.

- Muszę zrezygnować. Szkoda, ale taki jest sport. Już zaczynam biegać, ale potrzebuję jeszcze ok. 7-10 dni do pełnej sprawności. Gdyby nie mistrzostwa świata, to pewnie bym zaryzykował, ale tak jest dużo więcej do stracenia - wyjaśnił nasz sędzia.

Marciniak został wyznaczony do prowadzenia jako główny meczów piłkarskich mistrzostw świata w Rosji, które rozpoczną się 14 czerwca. Dwa lata temu był sędzią podczas Euro 2016 we Francji.



