Tite: Neymar odzyskał swój normalny poziom

Trener Brazylii Adenor Leonardo Bacchi "Tite" przyznał podczas konferencji prasowej przed poniedziałkowym meczem 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata z Meksykiem, że napastnik PSG Neymar, który miał poważne problemy zdrowotne, odzyskał już "swój normalny poziom".

Zdjęcie Neymar /Getty Images



Najdroższy piłkarz globu w lutym doznał skręcenia stawu skokowego i złamania kości śródstopia w ligowym spotkaniu PSG z Olympique Marsylia. Pauzował z tego powodu ponad trzy miesiące, ale zdążył wystąpić jeszcze w spotkaniach towarzyskich Brazylii z Chorwacją i Austrią przed rozpoczęciem turnieju w Rosji.



Napastnik PSG dotychczas podczas mistrzostw świata w Rosji strzelił jedną bramkę - w zwycięskim meczu z Kostaryką (2:0) w 97. minucie. Po tym spotkaniu narzekał na ból w prawym stawie skokowym i nie trenował z drużyną. We wcześniejszym meczu "Canarinhos" ze Szwajcarią (1:1) 26-letni napastnik był często faulowany i już wtedy narzekał na ból.



"Dużo rozmawialiśmy o jego sytuacji zdrowotnej. On dużo grał, zapłacił za to wysoką cenę. W dotychczas rozegranych meczach miał zadania taktyczne, które dobrze realizował. Teraz wiem, że już odzyskał w pełni formę, z Meksykiem będzie grał bardziej ofensywnie" - powiedział Tite.



Trener Brazylii uważa, że w poniedziałek zespół czeka bardzo trudny mecz.



"Być może trzeba będzie grać 120 minut. Meksyk będzie wymagającym rywalem" - dodał 57-letni szkoleniowiec.