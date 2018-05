Trener Islandii od razu ogłosił 23-osobową kadrę na MŚ w Rosji

Selekcjoner Islandii Heimir Hallgrimmsson przedstawił w piątek 23-osobową kadrę na mistrzostwa świata w Rosji. Nie ma w niej żadnego piłkarza występującego na co dzień w rodzimej lidze.

"Tak wczesny wybór drużyny to bardzo świadome działanie. Do mundialu pozostało 34 dni, więc czas się zająć już konkretnymi przygotowaniami" - powiedział szkoleniowiec podczas konferencji prasowej na stadionie narodowym w Reykjaviku.



Jak skomentowały islandzkie media, w kadrze znalazło się zaledwie czterech napastników, lecz "prawdziwym ewenementem" jest fakt, że Islandia będzie chyba jedynym uczestnikiem mundialu, który w składzie nie ma ani jednego zawodnika z krajowej ligi.



Debiutująca w MŚ Islandia trafiła do grupy D, w której spotka się z Argentyną, Nigerią i Chorwacją.



Skład reprezentacji Islandii na MŚ w Rosji:

bramkarze: Hannes Thor Halldorsson (Randers FC, Dania), Runar Alex Runarsson, (FC Nordsjaelland, Dania), Frederik Schram, (Roskilde, Dania)

obrońcy: Kari Arnason (FC Aberdeen, Szkocja), Ragnar Sigurdsson, Sverrir Ingi Ingason (obaj FK Rostów, Rosja), Birkir Mer Aevarsson (Hammarby IF, Szwecja), Ari Freyr Skulason (FC Lokeren, Belgia), Lily Bergen Magnusson (Bristol City, Anglia), Holmar Orn Eyjolfsson (Lewski Sofia, Bułgaria), Samuel Kari Fridjonsson (Valerenga Oslo, Norwegia)

pomocnicy: Gylfi Sigurdsson (Everton FC, Anglia), Aron Einar Gunnarsson, (Cardiff City, Walia), Johann Berg Gudmundsson (FC Burnley, Anglia), Emil Hallfrethsson (Udinese Calcio, Włochy), Birkir Bjarnason (Aston Villa, Anglia), Arnor Ingvi Traustason (Malmoe FF, Szwecja), Olafur Ingi Skulason (Karabukspor, Turcja), Rurik Gislason (SV Sandhausen, Niemcy)

napastnicy: Alfred Finnbogason (FC Augsburg, Niemcy), Jon Dadi Bdvarsson (FC Reading, Aniemcy), Bjoern Bergmann Sigurd (FK Rostów), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven).