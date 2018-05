Zaprezentowano oficjalną piosenkę mistrzostw świata Rosja 2018

Trzy tygodnie zostały do piłkarskich mistrzostw świata w Rosji, emocje rosną z dnia na dzień, a w piątek poznaliśmy oficjalną piosenkę turnieju. Utwór wykonują Nicky Jam, Era Istrefi oraz słynny hollywoodzki aktor Will Smith.

Wideo Live It Up - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia) (Official Audio)



Oficjalny hymn mistrzostw świata w Rosji wykonuje trio: Amerykanin, Kolumbijczyk i piosenkarka z Kosowa. Utwór nosi tytuł "Live it up" i w piątek pojawił się na kanale Nicky’ego Jama na youtube. Kolumbijski artysta wykonuje tę piosenkę razem z Willem Smithem, amerykańskim aktorem i piosenkarzem, oraz z Erą Istrefi, piosenkarką pochodzącą z Kosowa.



Cztery lata temu hymnem MŚ była piosenka Pitbulla, Jennifer Lopez i Claudii Leitte "We are one". Osiem lat temu, podczas MŚ w RPA w 2010 roku, hymnem była z kolei piosenka Shakiry "Waka waka".